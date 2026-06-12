12 de junio de 2026 Inicio
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La Justicia analiza inconsistencias en la declaración jurada de Manuel Adorni

En los papeles presentados ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete aseguró tener un patrimonio total de $944.575.052,45. La fiscalía todavía no recibió los detalles del anexo reservado. Acorralado por denuncias y falta de apoyo político, el funcionario podría ser imputado por lavado de activos.

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Manuel Adorni. 

Los problemas para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, parecen no haber terminado luego de que presente su declaración jurada: la Justicia ya analiza inconsistencias en la documentación dada a conocer ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) donde aseguró poseer un patrimonio total $944.575.052,45.

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"La fiscalía ya recibió de la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Adorni. No recibió todavía el anexo reservado, eso todavía no lo tienen pero sí ya se pusieron a analizar todo lo que consta en la documentación de 2025 y en las rectificaciones que mandó y las posibles inconsistencias", informó la periodista de C5N Vanesa Petrillo en el programa La Mañana.

Para los investigadores, lo consignado en sus declaraciones juradas no está suficientemente explicado por lo que evalúan pedir nuevas medidas. "Están viendo que siguen habiendo inconsistencias, sobre todo lo relacionado a la cuenta de criptomonedas", sostuvo la especialista en temas judiciales.

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Manuel Adorni, jefe de Gabinete y vocero de Javier Milei.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete y vocero de Javier Milei.

Las mentiras de Adorni: los videos que contradicen su explicación

Para complicar aún más su defensa, se viralizaron videos de 2020 y 2022 donde Adorni admitía no estar "muy metido" en el mundo Bitcoin. Estas imágenes contradicen su versión actual, en la que asegura haber empezado a "invertir fuerte" en 2014 para justificar su incremento patrimonial. En aquellas charlas, el hoy Jefe de Gabinete incluso cuestionaba tomar a las criptomonedas como una inversión real.

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Pese a los intentos de mostrar una "foto de unidad" en la mesa política para maquillar la interna, el escándalo por el "Adorni Gate" parece haber paralizado la gestión, dejando al funcionario más representativo de La Libertad Avanza en una situación de aislamiento extremo.

Los detalles de la declaración jurada de Manuel Adorni

La misma detalla su trayectoria laboral en el Estado, desde su comienzo en la secretaría de Comunicación hacia la Jefatura de Gabinete. Por su parte, en el apartado financiero, se describen los diversos bienes inmuebles, ahorros en moneda nacional y extranjera, como así también la tenencia de vehículos.

El total de activos al cierre de año, en el apartado de "Bienes, depósitos y dinero al final del año", Adorni declaró poseer un total de $944.575.052,45.

Evolución Patrimonial

  • Bienes, depósitos y dinero al inicio del año: $662.646.891,98.
  • Bienes Bienes, depósitos y dinero al inicio del año: $944.575.052,45.
  • Deudas al inicio del año: $92.440.268,79.
  • Deudas al final del año: $317.312.719,68.

Los cargos públicos

  • Se desempeñó como Secretario de Comunicación y Medios desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025.
  • A partir de noviembre de 2025, asumió como Jefe de Gabinete de Ministros.

Bienes Inmuebles y Vehículos

Entre sus propiedades más destacadas al cierre del período se encuentran:

Inmuebles

Un departamento con cochera en Capital Federal (inversión) incorporado en noviembre de 2025 (50% de titularidad) valuado en $255.844.500.

  • Un departamento en Capital Federal (casa habitación).
  • Un departamento en La Plata.
  • Una propiedad tipo country/quinta en Exaltación de la Cruz (50% de titularidad).

Vehículos

  • Un Jeep Compass Sport 2.4 (modelo 2021), del cual posee el 50%.

Activos Financieros y Efectivo

  • Dólares en efectivo: al cierre del período declara 209.961,52 USD en efectivo en el país, valuados en $303.604.357,92.
  • Depósitos en el exterior: posee una caja de ahorro en Estados Unidos con 6.220,23 USD.
  • Efectivo en pesos: $2.455.000.

Ingresos

  • Ingresos del trabajo y rentas (neto de gastos): $48.194.609,19.
  • Ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias: $270.785.214,13.
  • Bienes recibidos por herencia, legado o donación: $73.000.000.

Deudas

  • Al cierre de año, registra múltiples deudas, incluyendo créditos hipotecarios y comunes en dólares con diversos particulares por montos que superan los $280.000.000 en total al ser convertidos.
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