12 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Licitación de la Hidrovía: denuncian que empresarios cercanos a Santiago Caputo podrían ser beneficiados

Alejandro Bercovich advirtió que Neuss Capital, cuyos dueños crecieron junto al asesor presidencial, ganó licitaciones en el sector energético con poca experiencia en el rubro y señaló su vínculo con una de las dos empresas que compiten por la administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Por
La Hidrovía se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay

La Hidrovía se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay.

La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay se encuentra en la última etapa, la apertura del tercer sobre, para definir qué empresa se quedará con el negocio de hasta u$s300 millones por año hasta 2056. La disputa es entre dos empresas belgas, Jan de Nul y DEME. Alejandro Bercovich advirtió en Brotes Verdes por C5N sobre el vínculo de Neuss Capital con Jan de Nul y cómo fueron beneficiados en licitaciones anteriores.

el gobierno convocara a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposicion del presupuesto
Te puede interesar:

El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

El conductor contó que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss son amigos del asesor presidencial Santiago Caputo desde los 5 años, cuando vivían en el country Martindale de Pilar. A través de Edison Energía, fundada hace solo un año, ganaron la licitación de Transener por u$s300 millones junto a Genneia, de Jorge Brito Jr. Sin embargo, su experiencia empresarial "no los hacía ni por asomo jugadores de peso en el mundo de la energía".

Edison Energía comenzó a consolidarse en el sector al ganar las licitaciones de las represas Alicurá, en Río Negro-Neuquén, y Cerros Colorados, en Neuquén, luego de comprar Potrerillos, una generadora chiquita en Mendoza.

Embed - HIDROVÍA: otro ESCÁNDALO de los MILEI | BERCOVICH editorial en LA LEY DE LA SELVA

"En los pliegos de las licitaciones de las hidroeléctricas del Comahue se exigía muy poca experiencia en la generación eléctrica y ahí empezaron las sospechas", repasó Bercovich en su editorial este lunes y apuntó: "Quedan ahora, por 30 años, en manos de un grupo empresario amigo circunstancial del poder mientras todos nos entretenemos con la cascada de (Manuel) Adorni".

La licitación por la Hidrovía se encuentra en su etapa final: la apertura del tercer sobre, que representa el 60% de la calificación total, con un máximo de 120 puntos para la empresa que ofrezca la menor tarifa de peaje. En los dos primeros sobres, Jan de Nul hizo las mejores ofertas, pero DEME puede revertirlo con este último.

El vínculo de Neuss Capital con Jan de Nul

Por la Hidrovía Paraná-Paraguay entran el 80% de los dólares por exportaciones de toda la Argentina. Su administración permite facturar entre u$s200 y u$s300 millones al año durante 30 años por el dragado y el balizamiento del río Paraná. La empresa que gane la licitación, sea Jan de Nul o DEME, deberá contratar a otras empresas para garantizar los servicios que demanda el Estado que deben cumplirse. Ahí entra Neuss Capital.

"Aparecen como contratistas de este negocio millonario, aparecen con los grupos detrás de (Gustavo) Elías, (Juan) Ondarcuhu, los Román", enumeró Bercovich en referencia a figuras empresariales clave para el sector de la infraestructura. Los Román son el dueño de la dragadora Servimagnus, Ricardo Román; su hijo Leonardo Román y la heredera Karina Román, quien estuvo en el Foro Llao Llao de Eduardo Elsztain.

El diario La Nación, de la familia Saguier, asoció a Jan de Nul con capitales chinos y a DEME con capitales estadounidenses. China y Estados Unidos no pueden enviar empresas estatales a competir por la Hidrovía porque una cláusula de la licitación prohíbe empresas controladas por un Estado. El ex director de Vialidad Nacional de Mauricio Macri, el ingeniero Eduardo Plasencia, publicó una crítica a la licitación por "cara y con poca competencia" y el presidente del PRO lo retuiteó.

Otro vínculo de Neuss Capital con el Gobierno es el financiamiento de la Fundación Faro, organismo a cargo de Agustín Laje y Francisco Caputo, el hermano de Santiago Caputo. Bercovich señaló que los Neuss "son los principales mecenas" de la fundación y que son los dueños del Yot Club donde se hacen las cenas para empresarios para reunir fondos para La Libertad Avanza (LLA). La Fundación Faro, a su vez, financia las campañas de LLA.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La comunidad estudiantil se congrega en Plaza de Mayo. 

Universidades exigieron que se cumpla con la Ley y denunciaron "un desprecio institucional sin precedentes"

La jueza ordenó investigar lacadena de mando en la Gendarmería. 

El gendarme Héctor Jesús Guerrero irá a juicio oral en el caso Pablo Grillo y se investigará la cadena de mando

Mientras las internas afloran y la imagen cae, Milei y los suyos avanzan en los negocios.

Para el Gobierno, el derrumbe no impide hacer negocios

Diputados buscará la interpelación de Manuel Adorni. 

La oposición convocó a una sesión especial en Diputados para buscar la interpelación de Adorni

El Gobierno reúne a su mesa política en medio de la marcha universitaria y el caso Adorni

El Gobierno reúne a su mesa política en medio de la marcha universitaria y el caso Adorni

La Libertad Avanza repudió la marcha universitaria y la calificó como una movilización política opositora

La Libertad Avanza repudió la marcha universitaria y la calificó como una "movilización política opositora"

Rating Cero

La hermano de Julieta Poggio aseguró que le huelen los pies.

Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros

Barbie Vélez, Nazarena y Alejandra Maglietti conducen un programa de streaming.

Nazarena Vélez, Barbie y Ale Maglietti no tuvieron filtro y revelaron su secreto más íntimo

El comentario del presidente de APTRA dejó mal parada a la actriz.

"Un hombre de los medios no puede decir eso": Flor Peña apuntó contra Luis Ventura por los Martín Fierro

La mediática hizo un duro descargo sobre la fallida entrevista con el divulgador científico.

Nati Jota sobre el cruce con un divulgador científico: "Yo hago mi trabajo lo mejor posible"

Video: Rocío Oliva a las piñas con patovicas en un boliche de zona norte

Video: Rocío Oliva a las piñas con patovicas en un boliche de zona norte

¿Por qué motivo se separó Wanda Nara de Martín Migueles?

Por qué motivo se separó Wanda Nara de de Martín Migueles: quién dejó a quién

últimas noticias

Declara Mario Schiter en una nueva jornada en el juicio por la muerte de Maradona.

Juicio por la muerte de Maradona: el cardiólogo aseguró que propuso más estudios, pero Luque se negó

Hace 23 minutos
La hermano de Julieta Poggio aseguró que le huelen los pies.

Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros

Hace 37 minutos
El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

Hace 41 minutos
play
La Hidrovía se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay.

Licitación de la Hidrovía: denuncian que empresarios cercanos a Santiago Caputo podrían ser beneficiados

Hace 42 minutos
¿Por qué ARCA puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026?

Por qué ARCA puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026

Hace 59 minutos