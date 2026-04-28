28 de abril de 2026 Inicio
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La UIA le llevó al Gobierno una propuesta para garantizar el abastecimiento de gas

La Unión Industrial Argentina se reunió con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria y les advirtió sobre "la provisión de GNL durante los picos de demanda invernal y el costo que debería afrontar la industria".

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Mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras

Mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras, otros sectores continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada.

La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) destacó "la importancia de garantizar previsibilidad para el suministro energético" durante el otoño y el invierno y reveló que la organización empresarial se reunió con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria y llevó una propuesta de "medidas transitorias".

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"La entidad planteó su preocupación por la provisión de GNL durante los picos de demanda invernal y por el costo que debería afrontar la industria en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas que incrementan la volatilidad de los precios energéticos y complejizan las condiciones de abastecimiento", explicó la UIA en un comunicado este martes.

En el mismo texto, detallaron que presentaron "una propuesta orientada a adoptar medidas transitorias para atenuar el mayor costo del abastecimiento de GNL sobre la demanda industrial, con el objetivo de preservar los niveles de producción".

La restricción implica que las estaciones de servicio solo pueden vender hasta el volumen de gas firme contratado. Aquellas que superen dicho límite estarán expuestas a multas equivalentes al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedente, consignó Ámbito.

Además, en la misma reunión repasaron que el Centro de Estudios de la UIA (CEU) anticipó para marzo "una posible recuperación mensual de la producción industrial (+5% sin estacionalidad) y un crecimiento interanual estimado de +3,6%", aunque en gran medida explicado por "el bajo nivel de comparación respecto a marzo de 2025".

"Mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras, otros sectores continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada, entre ellos textiles, maquinaria, materiales para la construcción y bienes de consumo durable", advirtió la UIA.

El recorte en el suministro de GNC en estaciones de servicio del AMBA

Actualmente operan en el AMBA unas 800 estaciones bajo las redes de las empresas proveedoras. De todas maneras, pese al recorte, el impacto será acotado ya que alrededor del 90% de los puntos de venta cuenta con contratos firmes, lo que le permite mantener una operatoria normal.

“Estimo que esto va a ser corto. Cuando levante un poco la temperatura, se va a neutralizar y va a volver a lo normal”, aclaró Pedro González, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC.

La suba del precio de la nafta, debido al conflicto inconcluso en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo a nivel mundial, reavivó un viejo fenómeno de los 90' en Argentina: cada vez más autos se pasan al GNC para intentar reducir sus gastos. Las conversiones crecieron en marzo un 54%, pasando de 4.766 concretados en febrero, a 7.379 realizadas en el tercer mes del año.

Los datos se desprenden del informe brindado por el Enargas en su web oficial, donde además se revela que, en su comparación anual, el incremento alcanza el 70%.

El nuevo fenómeno tiene sus basamentos en los costos de ambos combustibles: en promedio, la nafta súper supera los $2.000 por litro, mientras que el metro cúbico de GNC se ubica en torno a los $790. La proyecciones marcan que abril continuará con la tendencia de los meses previos ya que a la fecha se concretaron 978 conversiones.

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