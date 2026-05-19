19 de mayo de 2026 Inicio
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Fernando Gray apuntó contra Javier Milei en el Congreso del Partido Justicialista: "Este gobierno tiene fecha de vencimiento"

El intendente de Esteban Echeverría pidió fortalecer la organización interna del peronismo para "devolverle la esperanza al pueblo" y cuestionó el desfinanciamiento de la salud y la educación.

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El intendente de Esteban Echeverría fue uno de los oradores.

El intendente de Esteban Echeverría fue uno de los oradores.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó este martes de una nueva reunión del Congreso Nacional del Partido Justicialista. En este encuentro, dirigentes y representantes de todo el país se congregaron para debatir la estrategia política y electoral del espacio de cara a los próximos años. Durante su intervención, el jefe comunal enfatizó la importancia de robustecer la estructura interna del peronismo frente al actual contexto nacional.

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Con una definición tajante sobre el futuro político del país, Gray afirmó que el actual gobierno de Javier Milei tiene una "fecha de vencimiento" clara. En este sentido, instó a sus pares a estar preparados y organizados con equipos técnicos sólidos para cuando el oficialismo pierda en las urnas. El objetivo primordial, según expresó, es llevar adelante el país y "devolverle la esperanza al pueblo argentino".

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El dirigente bonaerense también lanzó duras críticas hacia el impacto de las políticas económicas en áreas sensibles del Estado. Denunció que la gestión nacional está desfinanciando tanto la educación como la salud pública, mencionando incluso el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, cuestionó la agenda del Presidente al señalar que “Milei tiene más viajes a Estados Unidos que a las provincias de nuestro país”, mientras se vulneran derechos laborales y previsionales.

En cuanto a su rol activo en la oposición, Gray detalló las acciones judiciales y administrativas que viene liderando contra las medidas del Ejecutivo. Precisó que ha participado en nueve audiencias públicas por los aumentos en energía, gas y transporte. Además, destacó la presentación de cinco recursos judiciales y cinco amparos para frenar el cierre de organismos clave como Télam, el Correo Argentino y el Servicio Meteorológico Nacional.

Finalmente, la jornada en el Congreso del PJ sirvió para analizar el funcionamiento del partido y las estrategias de articulación entre dirigentes de diferentes regiones. Gray reafirmó su compromiso de seguir defendiendo a las y los bonaerenses frente al ajuste nacional. El encuentro cerró con un llamado a la unidad y a la construcción de una alternativa política frente al escenario electoral venidero.

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