14 de mayo de 2026 Inicio
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Milei celebró la baja de la inflación: "Retornando a la normalidad"

El Presidente citó el análisis del ministro de Economía y festejó que la inflación retome "el sendero decreciente" tras los "intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo".

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Javier Milei y Luis Caputo.

Javier Milei y Luis Caputo.

El presidente Javier Milei celebró la baja de la inflación de 3,4% en marzo a 2,6% en abril tras 10 meses al alza y lo definió como un "retorno a la normalidad" tras los "intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo". "La inflación retoma el sendero decreciente", destacó el mandatario en X este jueves.

Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023.
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"La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre", precisó el titular de la cartera de Economía.

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Milei también compartió la publicación de Luis Petri, diputado y exministro de Defensa, quien afirmó que "los datos vuelven a demostrar que el rumbo es el correcto". "La lucha contra la inflación no es una foto, sino una película que venimos ganando desde el 10 de diciembre", afirmó el exfuncionario.

Minutos después de que el INDEC publicara el dato de inflación de abril, el jefe de Estado republicó en sus historias de Instagram la historia de una seguidora libertaria que comentó el fragmento de un móvil de TN en el que una señora declaró su odio antikirchnerista hace un mes y medio.

Javier Milei instagram postinflación
La publicación antikirchnerista que compartió Javier Milei en Instagram.

La publicación antikirchnerista que compartió Javier Milei en Instagram.

"Lloren, kukas asquerosos", escribió la seguidora libertaria sobre el video y agregó: "La gente no es tonta, la gente en Argentina está con el Presidente".

Qué rubros impulsaron la inflación de abril

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó a 2,6% en abril, según publicó el INDEC, dándole un respiro para el Gobierno de Javier Milei tras 10 meses al alza. La inflación acumulada en lo que va del año es de 12,3% y la inflación interanual alcanzó el 32,4%.

Los principales rubros que impulsaron la inflación del cuarto mes del año fueron Transporte (4,4%), Educación (4,2%) y Comunicación (4,1%). Seguidos por Vivienda, agua, electricidad y gas (+3,5%) y Prendas de vestir y calzado (+3,2%).

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