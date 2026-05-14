Milei celebró la baja de la inflación: "Retornando a la normalidad" El Presidente citó el análisis del ministro de Economía y festejó que la inflación retome "el sendero decreciente" tras los "intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo". Por Agregar C5N en









Javier Milei y Luis Caputo.

El presidente Javier Milei celebró la baja de la inflación de 3,4% en marzo a 2,6% en abril tras 10 meses al alza y lo definió como un "retorno a la normalidad" tras los "intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo". "La inflación retoma el sendero decreciente", destacó el mandatario en X este jueves.

Milei citó la publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien también destacó que "la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017", excluyendo el primer año de la pandemia por Covid 19. Además, el funcionario señaló que la Canasta Básica Alimentaria de abril fue "la más baja desde agosto del año pasado".

"La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre", precisó el titular de la cartera de Economía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2055001883790422379&partner=&hide_thread=false RETORNANDO A LA NORMALIDAD.

A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente.

VLLC! https://t.co/xJCkdMZJdu — Javier Milei (@JMilei) May 14, 2026 Milei también compartió la publicación de Luis Petri, diputado y exministro de Defensa, quien afirmó que "los datos vuelven a demostrar que el rumbo es el correcto". "La lucha contra la inflación no es una foto, sino una película que venimos ganando desde el 10 de diciembre", afirmó el exfuncionario.

Minutos después de que el INDEC publicara el dato de inflación de abril, el jefe de Estado republicó en sus historias de Instagram la historia de una seguidora libertaria que comentó el fragmento de un móvil de TN en el que una señora declaró su odio antikirchnerista hace un mes y medio.