Luis Caputo: "Estados Unidos reconoce que el cambio que hay en Latinoamérica se dio a partir de Milei" El titular del Palacio de Hacienda asistió a un programa de streaming para charlar mano a mano con el comunicador libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, sobre la actualidad económica del país. Por Agregar C5N en









Luis Toto Caputo habló sobre la actualidad económica del país en un programa de straming afín al gobierno libertario.

Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, estuvo este lunes 5 de octubre en el programa La Misa de Carajo Stream, conducido por el Gordo Dan. En la entrevista repasó la coyuntura política y geopolítica, con referencias al vínculo con Brasil tras la victoria de Flávio Bolsonaro y al impacto regional de las políticas de Javier Milei. "Estados Unidos reconoce que el cambio que hay en Latinoamérica se dio a partir de Milei", aseguró.

Caputo subrayó que la relación bilateral con Brasil es histórica y que la afinidad política actual solo puede mejorar el diálogo y la cooperación. "Argentina tiene una relación histórica institucional y comercial con Brasil independiente de quien gane", expresó. En ese sentido, resaltó el rol de Estados Unidos y su visión sobre América Latina. "En menos de un año el continente se tiñó de aliados estratégicos, desde EEUU valoran lo que ha hecho el Presidente (Milei) por la región y le tienen gran afecto", explicó.

En el plano económico, el titular del Palacio de Hacienda defendió los resultados del plan oficial: destacó la baja de la pobreza y la indigencia, la reducción de la inflación respecto al gobierno anterior y la valoración social hacia las medidas aplicadas. “La gente valora lo que venimos haciendo”, afirmó, al tiempo que reivindicó la decisión del Presidente Javier Milei de avanzar sin especular en lo que considera "lo mejor para Occidente".

El ministro destacó el respaldo de gobernadores opositores al rumbo económico durante la Argentina Week en París y valoró la llegada internacional de Javier Milei, a quien definió como un “rockstar” en el mundo. También resaltó la relación con líderes del mundo de distinto signo político como Emmanuel Macron y aseguró que la afinidad regional con Brasil tras la victoria de Flavio Bolsonaro fortalece el diálogo y la cooperación.

En materia económica, Caputo defendió los logros del plan oficial: habló de la reducción del déficit fiscal, la baja de la pobreza y la indigencia, y la caída de la inflación respecto al gobierno anterior. “Hoy la macroeconomía está ordenada, las crisis se generan por mala praxis”, afirmó, al tiempo que anticipó inversiones por más de 200 mil millones de dólares y un crecimiento cercano al 2% para fin de año. “No estamos bárbaro, vamos bárbaro, este es el camino”, remarcó, y cerró con una definición política: “Lo importante es lo que hacemos nosotros, no nos dejamos encantar por el canto de las sirenas”.

La Argentina que se viene (si gana Milei) “Toto” Caputo trazó un panorama optimista sobre el futuro del país y la posición del gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones. Señaló que, pese al escenario que algunos califican "de recesión", ya se observan señales de recuperación en sectores como la construcción y anticipó una nueva licitación de créditos hipotecarios. Estimó que el año cerrará con un crecimiento cercano al 2% y destacó que será el tercer año consecutivo de expansión, con equilibrio fiscal financiero por primera vez en la historia. “No estamos bárbaro, vamos bárbaro, este es el camino”, remarcó, subrayando que “hay 12 millones de pobres menos”. En el plano político, Caputo apuntó contra la oposición y en particular contra Axel Kicillof, a quien descartó como alternativa presidencial. “Lo importante es lo que hacemos nosotros, no nos dejamos encantar por el canto de las sirenas”, dijo, al tiempo que acusó al kirchnerismo de no ser refugio y a la oposición de “necesitar generar miedo” ante un gobierno que, según él, está bien posicionado. Confiado en la combinación de factores económicos y políticos, aseguró que Argentina se convirtió en un “faro de atracción” y que transmite sus reflexiones políticas directamente a Karina Milei en la mesa chica del oficialismo, ya que su función es preparar a la Argentina para cualquier escenario.