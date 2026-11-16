Pelea con empujones y gritos en vivo: un famoso conductor tuvo un fuerte encontronazo con su hermano

El presentador protagonizó con su familiar un tenso cruce, marcado por provocaciones y un polémico festejo de gol durante un partido de fútbol.

Nico Occhiato protagonizó un escandaloso cruce con su hermano Agustín Occhiato durante la revancha de El Gran Partido del Streaming, disputada el domingo 15 de noviembre. El conductor de Luzu TV se enfrentó al equipo 412 en un encuentro marcado por las provocaciones, los gritos y los empujones.

La tensión estalló cuando el árbitro sancionó un penal a favor de Luzu TV . Agustín, que jugaba para el conjunto rival, se colocó en el arco para intentar detener el remate de su hermano . Sin embargo, Nico convirtió el gol y lo festejó provocativamente frente a él .

El enfrentamiento no terminó ahí. Durante el segundo tiempo, Agustín cometió una fuerte infracción contra Nico , lo que desató una discusión en plena cancha. Los hermanos quedaron cara a cara y protagonizaron un intercambio de reclamos y empujones que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La rivalidad familiar había comenzado antes del partido, cuando Agustín decidió incorporarse a 412. Incluso convirtió un gol y celebró mostrando una camiseta con una imagen de ambos hermanos, en la que Nico aparecía en sus brazos como si fuera un bebé, una provocación que sorprendió a los espectadores.

La revancha de El Gran Partido del Streaming terminó con una victoria histórica de Luzu TV por 7-6 ante 412. El equipo encabezado por Nico Occhiato consiguió remontar un resultado adverso y volvió a imponerse frente a sus principales rivales.

El encuentro, disputado en el predio de Deportivo Riestra, tuvo un desarrollo electrizante. 412 llegó a ponerse 5-2 arriba, pero Luzu reaccionó, igualó el marcador y finalmente consiguió dar vuelta el partido con un gol decisivo de su capitán.

La definición tuvo suspenso hasta el último segundo. La Cobra, una de las figuras de 412, dispuso de un penal para empatar el encuentro, pero su remate terminó por encima del travesaño. El error selló la victoria de Luzu y desató los festejos de sus jugadores.

Este lunes, Nico Occhiato celebró el triunfo en Nadie Dice Nada y lanzó una contundente declaración contra sus rivales: “Lo lindo fue que ayer siento que lo ganamos con la camiseta”. Además, aseguró que, cuando el partido parecía perdido, “se cagaron”, en referencia a la reacción de 412.

El espectáculo reunió a figuras como Davoo Xeneize, La Cobra, Marcos Giles y Santi Talledo, con Héctor Baldassi como árbitro y Sebastián “Pollo” Vignolo en el relato. La transmisión superó 1,5 millones de espectadores simultáneos entre YouTube y Kick, consolidando el impacto del evento.