Elecciones en Brasil: Lula da Silva recortó la diferencia con Flávio Bolsonaro y se medirán en balotaje

Con el 99% de las urnas escrutadas por la Justicia Electoral, la tendencia del 47,08% determinó una diferencia sorpresiva a favor del hijo del expresidente en un resultado inesperado que sacude el panorama político de América Latina.

El candidato de la oposición Flávio Bolsonaro (PL) alcanzó la victoria en las elecciones presidenciales en Brasil tras obtener el 47,08% de los votos válidos , marcando una tendencia irreversible sobre el mandatario brasileño, Lula da Silva (45,10%), en un resultado inesperado que sacude el panorama político de América Latina y determina el desarrollo de una segunda vuelta en el país. Con el 99% de los Boletins de Urna (BU) contabilizados por parte del Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , el candidato del Partido Liberal rompió con todas las proyecciones previas y consolidó una ventaja matemática determinante.

La jornada electoral de este domingo de octubre llegó precedida por un escenario de alta polarización reflejado en las últimas encuestas de Datafolha , las cuales anticipaban una disputa estrecha entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, junto a competidores como Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (NOVO), Augusto Cury (Avante) y Renan Santos (Missão).

Tras el cierre de las urnas y con el avance del escrutinio oficial llevado a cabo por el Tribunal Superior Eleitoral (TSE), el senador y candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, logró consolidarse en el primer puesto de los comicios presidenciales. Sin embargo, al no alcanzar el piso constitucional del 50% más uno de los votos válidos requeridos para imponerse de manera directa en la primera ronda, la definición del futuro gobierno brasileño se trasladará formalmente a una segunda vuelta decisiva.

Cerca de 159 millones de electores estaban habilitados para elegir al presidente, a los gobernadores de los 27 estados, a 513 diputados federales y a dos tercios del Senado, además de renovar las asambleas legislativas regionales.

Flávio Bolsonaro obtuvo más de 55,5 millones de votos, superó a Lula por unos tres millones y también quedó por encima de los votos que había conseguido su padre en la primera vuelta de 2022. En cambio, Lula tuvo un desempeño inferior al de aquella elección, cuando había obtenido 57,2 millones de votos y el 48,4% del total. Por detrás quedaron el escritor Augusto Cury, con el 2,90%; el ultra Renan Santos, con el 2,26%; el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con el 2,20%; y el liberal de Minas Gerais Romeu Zema, con el 0,28%.

El resultado que ubicó a Flávio Bolsonaro al frente del cómputo general representó una importante sorpresa respecto a los sondeos de opinión publicados en la antesala de los comicios. Las últimas mediciones de distintas encuestadoras proyectaban una contienda sumamente ajustada en la que Lula da Silva encabezaba las intenciones de voto para el primer turno con un 42%, seguido por el representante del bolsonarismo con un 38%. A pesar de esas estimaciones previas, el fuerte respaldo cosechado por la oposición en estados estratégicos como San Pablo, Río de Janeiro y Paraná inclinó la balanza a favor del candidato del PL.

Flávio Bolsonaro votó temprano en Río de Janeiro.

Tras votar en Río de Janeiro, el líder de la ultraderecha brasileña expresó: “Brasil necesita un cambio, Brasil no puede soportar tanto sufrimiento”. Además añadió estar “más que preparado para presidir este país y devolver a los brasileños el derecho a soñar”.

Por su parte, Lula emitió su voto durante la mañana en San Bernardo do Campo, en el área metropolitana de San Pablo. Después de sufragar, sostuvo que un eventual nuevo gobierno tendrá que “hacer el doble de lo que hemos hecho”. También cuestionó la propuesta de ampliar el acceso a las armas al afirmar: “Brasil no avanzará facilitando la venta de armas”.

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato que busca convertir su herencia política en el regreso de la ultraderecha en Brasil

Admira intensamente a su padre, buscará ratificar su política de batalla cultural y volver a poner a la extrema derecha en el poder de uno de los países más influyentes del mundo. También hay matices: propone un programa económico con énfasis en la desregulación y muchos lo consideran con un perfil más dialoguista y conciliador.

"Un Bolsonaro con un pensamiento muy moderno, un pensamiento pacificador, de rescatar al Brasil de verdad", se autodefinió Flávio Nantes Bolsonaro en una entrevista con Folha de Sao Paulo en 2025. Su padre Jair, mandatario de Brasil entre 2019 y 2023, anunció a fines del último año la candidatura de su hijo de cara a las elecciones de este domingo y lo designó como su sucesor político. La confirmación fue el puntapié de la polarización con el presidente Lula da Silva, que buscará su cuarto mandato.

Nacido el 30 de abril de 1981 en Resende, es el hijo mayor de Jair Bolsonaro y Rogéria Nantes Braga, mientras que sus hermanos son Carlos, Eduardo, Jair Renan y Laura. Está casado desde 2010 con la odontóloga Fernanda Antunes Figueira y tienen dos hijas llamadas Luiza y Carolina.

Flávio Bolsonaro se recibió de abogado en 2006 en la Universidad Candido Mendes, obtuvo el título de especialista en Políticas Públicas en 2012 por el Instituto Universitario de Investigación de Río de Janeiro y un MBA en Emprendimiento y Desarrollo de Nuevos Negocios otorgado por la Fundación Getulio Vargas.

Flávio Bolsonaro en campaña. AP

Su ascenso a la política ocurrió en 2003, cuando a sus 21 años asumió como diputado estatal por Río de Janeiro con el Partido Progressista Brasileiro impulsado por la injerencia de su padre, quien usó su marcada popularidad y una robusta base electoral para promover a su hijo. Luego, fue reelecto en 2006, 2010 y 2014 con la seguridad pública como gran eje de sus campañas e incluso con visitas a cuarteles y batallones de las fuerzas.

La trayectoria de Flávio Bolsonaro continuó como senador federal por Río de Janeiro, cargo que ocupa desde 2019 tras imponerse en las elecciones con 4.380.418, por lo que se convirtió en el candidato a la Cámara alta más votado de la historia por ese estado.

Según consignó el medio UOL Noticias, presentó 62 proyectos de ley como autor en el Senado en siete años y ninguno fue aprobado, mientras que solo dos recibieron media sanción a la espera de los debates en la Cámara de Diputados. Una de esas iniciativas apunta a incluir a la Asociación Brasileña Beneficente de Rehabilitación entre las entidades que reciben fondos recaudados por sorteos de loterías deportivas. La otra busca reciclar las baterías de los vehículos eléctricos para que no sean tiradas en la basura común.

El drama de ser oficialismo en América Latina

Solo en cinco países de 20, es decir, apenas un cuarto del continente extendido, se apostó por la continuidad presidencial, aunque los casos son al menos particulares. Nayib Bukele, por ejemplo, fue reelecto en 2024 tras una polémica campaña que terminó en una impugnación del comicio y que recién se ratificó meses más tarde, en 2025, tras una reforma constitucional. Daniel Noboa ganó las elecciones de 2025, pero no venía de un mandato completo: había reemplazado a Guillermo Lasso en 2023, quien fue destituido junto con la disolución de la Asamblea Nacional en medio de un juicio político que lo investigaba por vínculos con la mafia albanesa, en una causa conocida como "Caso Encuentro".

En Nicaragua, Daniel Ortega fue reelegido en 2022, en una elección que fue proclamada como una "farsa" por veedores de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En Cuba, en tanto, Raúl Castro fue ratificado en 2023 por la Asamblea Nacional. El caso más institucional fue el de Luis Abinader, quien se quedó con el cargo sin mayores sobresaltos en República Dominicana en 2024.

Sí hubo continuidad de la fuerza gobernante en otros tres países: Claudia Sheinbuam, de MORENA, sucedió a Andrés Manuel López Obrador; el candidato de Abdo Benítez, Santiago Peña, ganó y sostuvo al Partido Colorado en Paraguay; y Laura Fernández, quien era ministra de su antecesor Rodrigo Chaves, se impuso en Costa Rica.

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