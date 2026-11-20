Las risas coparon el estudio y el equipo lo despidió con un aplauso. Qué fue lo que pasó.

Mica Viciconte vivió una situación que no esperaba durante el stream de Telefe junto a su hijo, Luca Cubero, quien sintió ganas de ir al baño y lo anunció a viva voz frente a todo el equipo de La Jugada. "Quiero hacer caca", dijo el niño, y descolocó a su madre y al resto de los presentes.

La panelista intentó mantener la compostura y le pidió que aguardara un instante, mientras contenía la risa. "No. ¿Me podés esperar? Ya terminamos, un segundito", le respondió. Daniela Celis, madre de gemelas, intervino con comprensión. "Quiere hacer caca. Es normal, los niños hacen caca", acotó.

Mientras la charla seguía al aire, irrumpió de repente el sonido y la ex Gran Hermano reaccionó de inmediato. "Ay, no, no, llevalo", pidió. Celis bromeó entonces sobre la comida que degustaban durante el programa. "Las cosas chinas le hicieron efecto", lanzó. Con picardía, el niño sumó su propia ocurrencia. "¿Me tiro un pedito? Un pedito. Caca", dijo.

Las risas se hicieron presente en el ciclo, mientras Viciconte trataba de manejar la escena. "No, no, estamos en un programa en vivo", señaló. Finalmente, Lizardo Ponce los invitó a retirarse para que Luca pudiera ir al baño con tranquilidad y propuso despedirlos con "un aplauso para Luca Cubero y Mica Viciconte".

El 6 de mayo de 2022 marcó un antes y un después en la vida de Mica Viciconte, ya que ese día se convirtió en madre por primera vez al dar a luz a Luca, el hijo que tiene con Fabián Cubero. Sin embargo, la maternidad la enfrentó a desafíos y la obligó a tomar decisiones firmes en la crianza de Luca.

La exparticipante de Combate recordó esa etapa en Criemos Libres, el ciclo de entrevistas que conduce el influencer Agus Battioni. Allí contó que su regreso al trabajo fue casi inmediato. "Yo tuve a Luca y a las tres semanas me llaman para trabajar en Ariel en su salsa. Obviamente yo al toque dije: 'Sí, necesito trabajar'", relató.

Ese panorama la puso frente al dilema de dedicarse de lleno a su hijo o reorganizar su rutina. "Pero Luca era una cosita así, tres semanas, una pulguita. Ahí automáticamente digo: 'Bueno, necesito una niñera'. Yo no tenía niñera, nada. Y yo mientras estaba trabajando le daba la teta en los cortes y listo, en el camarín, porque no llegaba", detalló.

En ese contexto, el rol de Cubero durante la lactancia resultó fundamental. El exmarido de Nicole Neumann contaba con más experiencia, ya que es padre de tres hijas con la modelo. La solución fue repartir las tareas por turnos. "El primer turno de las tres yo le daba la teta, el de las seis le daba a él la mamadera. Entonces nos rotábamos una vez cada uno", remarcó la conductora de La Jugada.

Para Viciconte, la crianza requiere compromiso de ambas partes. "El hombre tiene que estar un poco a la par, es un compañero al igual que vos", subrayó. Y cerró con una síntesis de cómo organizaron esa etapa. "Entonces los dos tienen que llevar para arriba lo mejor posible. Bueno, ¿cómo es lo mejor? ¿Vos trabajas, yo también? Bueno, a las tres le doy yo la teta, vos le das a las seis la mamadera. Y listo".