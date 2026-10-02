2 de octubre de 2026 Inicio
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Luis Caputo atribuyó la escalada del riesgo país al clima electoral: "Temor a volver al infierno"

El ministro de Economía admitió que hubo una "suba importante" del indicador del JP Morgan. También habló de un "shock externo bastante brutal".

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El ministro de Economía Luis Caputo.

El ministro de Economía Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que hubo una "suba importante" del riesgo país, que atribuyó al contexto internacional y un "shock externo bastante brutal" y, a la vez, al clima electoral a poco más de un año de las presidenciales que genera "un temor a que vuelva el pasado, cierto temor a volver al infierno".

Luis Caputo junto a Diego Santilli en Argentina Week París. 
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Así lo expresó al participar, de manera virtual, del 62º Coloquio de IDEA que se lleva a cabo en Mar del Plata y ya tuvo la intervención del jefe de Estado y la presencialidad de la senadora oficialista, Patricia Bullrich. Al defender el plan economico, el ministro señaló que "lo más importante es que se logró una estabilidad, donde parecía que nada era posible".

Luego agregó: "Algo que se dice poco, es que logramos hacerlo respetando la propiedad privada y la santidad de los contratos. Estábamos acostumbrados y normalizados a planes cómo el "Corralito", el "Bonex," y eso generó un daño terrible".

De cara a los próximos meses, pese a que analistas económicos ya hablan de una "recesión técnica", Caputo descartó cambios, seguró que "vamos a continuar de la misma manera" y enfatizó en que "el camino va a ser siempre el mismo: continuar bajando impuestos y regulaciones, infraestructura y bajar el costo financiero". "Esa es la forma de lograr verdadera competitividad para nuestro país, no devaluando, como quieren algunos economistas". "La devaluación es sueldos miserables para la gente", señaló el ministro de Economía.

Respecto al riesgo país, el ministro reconoció una suba y la atribuyó a una situación económica mundial: "Hubo una suba importante, una mitad es atribuible al contexto internacional que afecta a todos los países, un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado 5 minutos con un shock de esa magnitud".

Sin embargo, indicó que hay una parte que es propia del país: "un temor a que vuelva el pasado, que generó un cierto temor a volver al infierno", aseguró. Para luego agregar: "Nos preparamos como algo que puede pasar (un escenario de volatilidad cambiaria, por triunfo opositor), no es nuestro escenario base, pero tenemos que estar preparados".

La intervención de Luis Caputo en el Coloquio de IDEA

Noticia en desarrollo.-

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