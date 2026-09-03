Leandro Santoro convocó a vecinos para avanzar con su proyecto contra el acoso de cobradores extorsivos

El legislador porteño citó a más de 150 personas para el lunes 7 de septiembre, a las 17, en la Legislatura de Buenos Aires, y apuntó contra las agencias: "Les interesa explotar al consumidor, exprimir al usuario".

Leandro Santoro convocó a más de 150 vecinos porteños para el lunes 7 de septiembre, a las 17, en el Salón Dorado de la Legislatura, con el objetivo de reunir testimonios sobre prácticas abusivas y sumar herramientas para avanzar con una regulación de las agencias de cobranzas extrajudiciales.

La convocatoria apunta a incorporar experiencias concretas de personas que recibieron comunicaciones reiteradas, contactos con familiares o llamados en sus lugares de trabajo. Según el legislador, esos testimonios permitirán elaborar una normativa moderna y eficiente que establezca límites claros para quienes realizan recupero extrajudicial de deudas en la Ciudad.

Santoro volvió a cuestionar el accionar de estas empresas y disparó especialmente contra los casos en los que se reclama dinero que, según las personas afectadas, no corresponde, además de situaciones que generan presión constante sobre quienes sí manifiestan voluntad de cancelar sus compromisos financieros sin demoras ni conflictos.

En un video publicado en Instagram, el legislador porteño aseguró que "el nivel de violencia y de humillación al cual está siendo sometida la ciudadanía es insoportable" y convocó a los vecinos a acercarse a la Legislatura para aportar sus casos y construir herramientas destinadas a reforzar el control sobre estas prácticas.

De qué se trata el proyecto de ley de Santoro contra el acoso de los cobradores extrajudiciales

El texto impulsado por Santoro propone crear un registro específico para agentes y agencias dedicadas al recupero extrajudicial de deudas, además de establecer una licencia que permita verificar el cumplimiento de las normas vigentes y controlar su actividad dentro de la Ciudad.

La iniciativa también plantea consecuencias para quienes no respeten las reglas, con la posibilidad de impedir que continúen trabajando cuando se comprueben incumplimientos, según explicó el legislador al presentar la propuesta semanas atrás ante la Legislatura porteña.

Leandro Santoro, legislador porteño peronista. Web

En aquella presentación, Santoro había pedido a personas afectadas por estas prácticas que acercaran sus experiencias al cuerpo legislativo, con el propósito de conocer situaciones de hostigamiento que, según denunció, pueden alterar la vida cotidiana, dificultar el trabajo y generar una presión constante sobre los deudores.