Nueva denuncia de Brian Sarmiento contra la producción de Gran Hermano: "No me dejan dar mi versión" El ex jugador expuso las cláusulas contractuales de Telefe que le impiden hablar tras abandonar el ciclo para acompañar a su pareja. Agregar C5N en









El ex hermanito, ya fuera de la casa más famosa, apuntó contra la producción.

El ex futbolista Brian Sarmiento arremetió sin filtros contra la producción de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras su escandalosa salida del reality. El ex participante se hartó de las medidas de las autoridades y lanzó un duro descargo en vivo al asegurar: "No me dejan dar mi versión". Su bronca estalló luego de abandonar la casa por voluntad propia para respaldar a su pareja, Danelik Galazán, tras su expulsión por el cruce con Steffany "Campanita" Pereira.

Durante su visita a un programa de televisión, el exfutbolista expuso las trabas contractuales que le imponen desde el canal y reclamó un trato igualitario. En su testimonio directo, cuestionó: "Cuando vos a mí me hacés quedar expulsada por violencia y a la otra que expulsaste la llevan a la Noche de los Ex o al Debate, a mí no me llamás y no me das ni un programa para hablar o defenderme y a la otra sí".

Indignado, agregó: “¿Yo qué hago? Encima, por contrato, no me llamás a ningún lado, no me dejás dar mi versión y no me dejás ir a otro lugar".

En Los Profesionales con Flor (El Nueve), el mediático detalló cómo se gestó su salida a contrahorario y reveló los intentos fallidos de comunicación con la cúpula directiva del programa. Al respecto, relató: “Me llaman de la productora de Gran Hermano y les dije que quería hablar con el jefe. Cuando me despierto, le dije que necesitaba hablar con él”. Con evidente malestar, remarcó: “Si a mí el número uno del programa, cuando yo termino saliendo por una situación extrema, con Danelik por violenta, y conmigo no se comportaron de la manera que habíamos hablado. Yo lo primero que hago es hablar con el jefe y no llamó. Hasta ahora yo lo sigo esperando”.

Brian Sarmiento y Danelik. Las tensiones se agudizaron cuando la producción castigó a los hermanitos con la quita de la mitad del presupuesto semanal tras su portazo. Lejos de calmarse, el exjugador redobló la apuesta desde sus redes sociales con una dura advertencia en video: "Los sancionaron porque dicen que abandoné. Por deshonrar la casa... Mamita". Y sentenció de forma amenazante: "Sigan, sigan ustedes, que si yo hablo...".

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano La recta final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quedó marcada por la salida de Mariela Prieto, quien se convirtió en la última eliminada y ocupó el sexto puesto de la temporada. El lunes se abrió la placa final mixta y positiva con las últimas seis jugadoras, cuyo desenlace comenzó a definirse en la gala del miércoles. Con la presencia de una escribana en el piso, el conductor Santiago del Moro recibió seis sobres sellados —cinco dorados y uno negro— para revelar el futuro de las concursantes. La tensión en el estudio aumentó a medida que Del Moro anunciaba de manera aleatoria quiénes continuaban en carrera y respiraban alivio. La primera salvada de la placa fue Yanina Zilli, seguida por Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Sol Abraham, quienes aseguraron su permanencia en el juego. El momento más dramático de la noche se vivió en el versus final, donde quedaron mano a mano Mariela Prieto y Luana Fernández a la espera del veredicto definitivo del público. Mariela Prieto. Redes sociales Pasadas las 23:30 horas del miércoles, el conductor confirmó la noticia decisiva que reconfiguró el certamen a días de la gran final. Del Moro anunció que Mariela Prieto abandonaba el reality por cosechar la menor cantidad de votos positivos en la placa mixta. De esta manera, la jugadora se despidió de la competencia en el sexto lugar, dejando a las cinco finalistas restantes en la disputa por el título de la temporada.