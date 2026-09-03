Javier Milei viaja a Chile y prepara la cadena nacional que dará a la noche por Malvinas

Expectativas por el discurso
El Presidente realiza este jueves un viaje relámpago a Chile para reunirse José Antonio Kast y regresará al país después del mediodía para grabar el mensaje que será transmitido a las 21 por cadena nacional.
El presidente Javier Milei tendrá este jueves una jornada marcada por la política exterior y, especialmente, por la cadena nacional que realizará esta noche por la cuestión Malvinas. Antes del mensaje, el mandatario viajará a Santiago de Chile para cumplir con una agenda que incluirá una reunión con el presidente José Antonio Kast,
Milei partirá a las 7 rumbo al país trasandino y a las 10.20 participará del Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso, el think tank español vinculado a VOX y presidido por Santiago Abascal. Durante su breve estadía, también tiene previsto reunirse con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, funcionaria de la administración de Donald Trump.
Al mediodía, Milei se reunirá con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda. La visita se enmarca en la estrategia del Gobierno de fortalecer los vínculos con dirigentes y administraciones de derecha de la región y profundizar la relación con Washington.
Después de cumplir con su agenda en Santiago, el Presidente emprenderá el regreso a Buenos Aires. El momento central de la jornada será a las 16, cuando está previsto que grabe junto a los equipos de comunicación de la Casa Rosada el mensaje sobre Malvinas. La transmisión por cadena nacional comenzará a las 21.
El Gobierno mantiene bajo reserva el contenido del discurso y no confirmó si Milei realizará anuncios. La grabación podría realizarse en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
La decisión de emitir el mensaje fue analizada durante la reunión de Gabinete del martes, en la que el canciller Pablo Quirno abordó la cuestión Malvinas. El tema cobró especial relevancia después de las declaraciones de Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición estadounidense respecto de la soberanía de las islas.
"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", afirmó el presidente de Estados Unidos desde el Despacho Oval al ser consultado sobre la posibilidad de modificar el respaldo de Washington a la soberanía británica sobre las Malvinas.