Javier Milei viaja a Chile y prepara la cadena nacional que dará a la noche por Malvinas

La decisión de emitir el mensaje fue analizada durante la reunión de Gabinete del martes, en la que el canciller Pablo Quirno abordó la cuestión Malvinas. El tema cobró especial relevancia después de las declaraciones de Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición estadounidense respecto de la soberanía de las islas.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", afirmó el presidente de Estados Unidos desde el Despacho Oval al ser consultado sobre la posibilidad de modificar el respaldo de Washington a la soberanía británica sobre las Malvinas.