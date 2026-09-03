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Internaron a una querida actriz de El Chavo del 8 y hay preocupación: "Envíen pensamientos lindos y oraciones"

Su internación generó una gran cantidad de mensajes de apoyo de sus seguidores en redes sociales. La noticia llega pocos meses después de la pérdida de otro querido integrante del histórico elenco.

La actriz no dio detalles sobre el problema de salud que motivó la internación ni el tipo de intervención que le realizaron.

La actriz no dio detalles sobre el problema de salud que motivó la internación ni el tipo de intervención que le realizaron.

Redes sociales

Rosita Bouchot, la actriz que interpretó a Patty en El Chavo del 8, sorprendió este miércoles a sus seguidores con un posteo desde una habitación de hospital que despertó las alarmas entre los fanáticos de la icónica serie. La artista confirmó que estaba internada y a punto de ser operada, y pidió el acompañamiento de quienes la siguen.

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"Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2.30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer", escribió junto a una foto en la que aparece con la clásica bata blanca y el brazo con vendas. La actriz no dio detalles sobre el problema de salud que motivó la internación ni el tipo de intervención que le realizaron.

Los mensajes de apoyo de sus seguidores no tardaron en llegar, aunque ninguno de sus excompañeros del elenco original de la serie se expresó públicamente en ese sentido. La actriz es recordada por haber dado vida a Patty, la niña que llegó a la vecindad junto a su tía y que no tardó en llamar la atención del corazón del protagonista, mientras que su familiar conquistaba a Don Ramón.

La última muerte que sacudió a los fans de El Chavo del 8

En abril de este año falleció Ricardo de Pascual, actor de El Chavo del 8 que tenía 85 años y una extensa trayectoria en el espectáculo mexicano. Su nombre había quedado ligado para siempre a dos personajes de la serie, como el Sr. Calvillo, el hombre calvo que intentó comprarle la vecindad al Sr. Barriga, y el Sr. Hurtado, el ladrón del condominio.

Grupo Chespirito lo despidió en sus redes con un mensaje de homenaje: "Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, quien formó parte de las producciones de Chespirito y nos regaló personajes entrañables. Q.E.P.D". La muerte de De Pascual sumó otro nombre a la lista de actores del elenco original que ya no están, en lo que fue un golpe más para la comunidad de fanáticos que creció con la serie.

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