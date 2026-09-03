Alerta por la llegada de un frente frío antártico: cuándo será y qué pasará el fin de semana

Los servicios meteorológicos advierten que el frío todavía no se despide del AMBA y que la llegada de un frente polar provocará otro descenso de las temperaturas. ¿Cuándo se irá definitivamente el frío?

Durante la madrugada del jueves, las lluvias que azotaron la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano bonaerense marcaron la antesala de la llegada de un frente frío que se instalará durante todo el fin de semana.

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Si bien durante la jornada de este jueves las temperaturas se mantuvieron cálidas, el panorama cambiará en las próximas horas: el frío volverá a hacerse sentir y habrá que abrigarse nuevamente,

Las temperaturas de este jueves variaron entre los 12° y los 19°. Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente de aire muy frío proveniente de la región antártica avanzará sobre gran parte del territorio nacional y provocará un descenso térmico, que se intensificará durante el fin de semana.

En este sentido, el sitio Meteored aseguró que el frío polar dejará sensaciones térmicas de 0 °C en Buenos Aires este fin de semana. La temperatura comenzará a descender con fuerza a partir del viernes 4, con mínimas que rondarán entre los 7 y 9 grados y una máxima de 17°.

Con respecto al día sábado , el frío se intensificará y la máxima apenas alcanzará los 11 grados, en una jornada que además podría estar acompañada por lluvias aisladas y fuertes ráfagas de viento de hasta 63 km/h.

El domingo se perfila como el día más frío del fin de semana, con una mínima de 4 grados y una máxima de apenas 12°. Según las previsiones, las bajas temperaturas se mantendrían al menos hasta el próximo martes.

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¿Cuándo volverán a subir las temperaturas?

Después del fin de semana, el panorama comenzara a mejorar lentamente. Desde el lunes 7 las marcas térmicas iniciarán una recuperación gradual, aunque todavía será un contexto frío para los primeros días de septiembre.

Ese día se espera una mínima de alrededor de 5 °C y una máxima de 13 °C en la ciudad, con condiciones estables y sin lluvias. El martes y miércoles continuarán las condiciones de tiempo estable, con temperaturas que podrían alcanzar los 16 y 18 °C. Finalmente el clima agradable volverá a sentirse el día martes.