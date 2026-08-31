31 de agosto de 2026 Inicio
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Tensión en una sinagoga de Flores por una orden de desalojo: un rabino y 30 personas rechazan dejar el lugar

La Justicia ordenó desalojar un inmueble ubicado en Helguera al 200, pero un rabino y alrededor de 30 integrantes de la comunidad se niegan a abandonar el lugar. Hay un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad y la calle permanece cortada.

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Hay un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad y la calle permanece cortada.

Un operativo de desalojo genera tensión este lunes por la mañana en una sinagoga del barrio porteño de Flores, donde un rabino y alrededor de 30 integrantes de la comunidad permanecen dentro del inmueble y se niegan a retirarse, mientras se desarrolla una negociación con la Justicia para intentar destrabar el conflicto.

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El procedimiento se lleva adelante en una propiedad situada sobre la calle Helguera al 200, a partir de una orden dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, a cargo del doctor Camilo Jorge Almeida.

Cuando las autoridades judiciales llegaron al lugar para ejecutar la medida, se encontraron con la resistencia de un grupo de integrantes de la comunidad judía. Según manifestaron, se encuentran en pleno rezo y por ese motivo no abandonarían el inmueble.

En los alrededores se desplegó un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Además, la calle Helguera permanece cortada mientras continúa el procedimiento.

Un conflicto entre dos sectores de la comunidad

El origen del enfrentamiento estaría relacionado con una disputa entre dos sectores de la comunidad por cuestiones vinculadas a la venta inmueble. La Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil inició acciones judiciales contra quienes ocupaban la propiedad y obtuvo un fallo favorable que habilitó el desalojo.

Ante la negativa de una de las facciones a abandonar el lugar, el otro sector habría solicitado la intervención policial para hacer efectiva la medida judicial. Cerca de las 9 de la mañana, las partes mantenían una negociación para intentar que el rabino y las personas que permanecen dentro de la sinagoga depongan su postura y permitan avanzar con el desalojo.

Cerca de las 10 de la mañana, uno de las personas que se encontraban en el lugar habló con la prensa y se identificó como uno de los hijos de las personas que habían comprado el templo hace 70 años y denunció una venta ilegal de la propiedad.

“Un templo nunca se puede demoler ni vender. Somos los titulares. Somos los dueños. Nosotros nos vamos a quedar siempre. Toda la vida", expresó.

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