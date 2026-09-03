La suba en la morosidad no es por la "compra de televisores": un informe revela por qué se endeudan los argentinos El Presidente había asegurado que la suba del dato estaba vinculada con la venta de TVs para el Mundial, pero un estudio elaborado por Inteligencia Analítica muestra que los préstamos son para gastos esenciales: un 76,5% lo toma para adquirir alimentos, servicios y vivienda; mientras que un 77,2% los pidió para pagar otra deuda. Por Agregar C5N en









Javier Milei había asegurado que los argentinos se endeudaron por comprar televisores por el Mundial.

Un nuevo informe vuelve a contradecir los dichos expresados por el presidente Javier Milei sobre suba de la morosidad entre los argentinos, la cual la había atado a la "compra de televisores" durante el Mundial 2026. Se trata de estudio elaborado por Inteligencia Analítica que muestra que los préstamos son para gastos esenciales: un 76,5% lo toma para adquirir alimentos, servicios y vivienda; mientras que un 77,2% los pidió para pagar otra deuda.

Al analizar el origen del problema de endeudamiento, un 38,6% de los encuestados afirma que con sus ingresos no pueden solventar las necesidades básicas y otro 29,1% señala que solo alcanza a cubrirlas. En este marco, la deuda se inserta en hogares con muy poco margen presupuestario. Incluso un 18,7% dice no llegar a cubrir la totalidad de sus gastos y apenas el 13,6% afirma cubrirlos o registrar un excedente.

En ese contexto, el pago de cuotas, tarjetas y préstamos compite de manera directa con los recursos destinados a alimentación, vivienda y salud. “El hallazgo principal no es únicamente la presencia de deuda, sino su utilización para financiar gastos corrientes y, posteriormente, para sostener el pago de la propia deuda. Esta secuencia permite interpretar los resultados como un patrón de endeudamiento defensivo: los hogares recurren al crédito para compensar ingresos insuficientes y sostener compromisos financieros que se acumulan en el tiempo”, detalla el informe de Inteligencia Analítica.

No son televisores: alimentos y vivienda concentran el destino del crédito Al poner el detalle sobre el motivo principal del endeudamiento de los argentinos, un 44,5% de los encuestados respondió que se debe a la compra de alimentos y productos básicos, y un 32% señaló servicios, impuestos, alquiler y vivienda. Ambas categorías, agrupadas por la consultora, explican el 76,5% del total.

Muy lejos de los porcentuales figuran los rubros salud o educación, con el 5,5%, y la ropa, el calzado y los bienes para el hogar, con el 5,1%. Mientras que los gastos en vacaciones y otros consumos no esenciales suman solo un 0,9%, y las apuestas, el 0,3%.

Ocho de cada diez argentinos sacó una deuda nueva para pagar otra En otra parte del análisis crediticio, un 77,2% de los encuestados afirmó haber sacado durante el último semestre una nueva deuda para cancelar otra obligación anterior en los últimos seis meses. La preocupación se agrandan al explicar que el 63,2% recurrió a dicha práctica más de una vez, un 14% lo hizo en una sola oportunidad, y solo un 21% del total nunca tuvo necesidad de recurrir a otro préstamo. "La refinanciación resuelve una necesidad inmediata, pero incrementa la carga futura y reduce la capacidad de recuperar el equilibrio financiero", analizó.