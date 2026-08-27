27 de agosto de 2026 Inicio
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Leandro Santoro cruzó al bloque libertario por votar en contra de prohibir las apuestas a deudores alimentarios

El legislador apuntó contra el bloque libertario que aportó 14 votos negativos en la votación del proyecto que había presentado para que las plataformas de juego online restrinjan el acceso a quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos.

Por
Leandro Santoro

Leandro Santoro, legislador porteño peronista.

La Legislatura porteña aprobó el proyecto de ley presentado por el legislador Leandro Santoro para que las plataformas de juego online verifiquen en tiempo real y restrinjan el acceso a quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos y evitar que destinen plata a las apuestas. Todo el bloque de La Libertad Avanza, de 14 bancas, votó en contra.

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"No puedo creer cómo a alguien le parece sensato que un padre en lugar de hacerse cargo de la responsabilidad de criar a su hijo ponga plata en las apuestas online", apuntó Santoro tras la votación que convirtió el proyecto en ley con 43 votos afirmativos y le agradeció a "todas las fuerzas políticas" que lo acompañaron.

El legislador peronista cuestionó a sus pares libertarios: "¿De verdad es un tema entre privados que el Estado no tiene nada para decir? Es una cuestión humana, ¿a quién se le ocurre que la Ciudad de Buenos Aires puede permanecer indiferente?".

La votación del proyecto presentado por Leandro Santoro para restringir las apuestas online a deudores alimentarios.

La votación del proyecto presentado por Leandro Santoro para restringir las apuestas online a deudores alimentarios.

Las estadísticas que compartió Leandro Santoro sobre la deuda de cuotas alimentarias

El exdiputado nacional repasó estadísticas relacionadas a las cuotas alimentarias adeudadas en la Ciudad de Buenos Aires y recordó que la canasta de crianza porteña se ubicó entre $998.061,25 y $1.610.211,71 en julio, según la edad y sexo del niño, la niña o el adolescente, de acuerdo al IDECBA.

"Solo 1 de cada 4 madres que se hacen cargo de la crianza de sus hijos recibe en tiempo y forma la cuota alimentaria del padre. Más del 56% de las madres que se hacen cargo solas de la crianza de sus hijos no reciben ayuda de sus padres y el 76% de las madres que se hacen cargo de esa situación la reciben de manera irregular", advirtió Santoro este jueves en el recinto.

Además, el politólogo remarcó como un "error" el "absurdo" de que "la cuota alimentaria es una ayuda a la madre" y aclaró: "Es cumplir con la responsabilidad que te da el hecho de ser papá".

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