3 de septiembre de 2026 Inicio
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Un diario británico advierte que "Reino Unido debe estar preparado para defenderse" ante la postura de Trump sobre Malvinas

A horas del anuncio que hará Javier Milei por cadena nacional , el editor político de 'The Independent', David Maddox, evaluó el impacto del viraje diplomático de la Casa Blanca.

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Las Islas Malvinas están usurpadas por los británicos desde 1833.

Las Islas Malvinas están usurpadas por los británicos desde 1833.

El editor político del diario británico The Independent, David Maddox, advirtió este jueves desde Londres que "el Reino Unido debe estar preparado para defenderse" ante la postura de Donald Trump sobre las Islas Malvinas. La advertencia surgió ante la revisión diplomática de la Casa Blanca y los recientes anuncios del Gobierno argentino.

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El análisis periodístico coincidió con la expectativa por el discurso en cadena nacional del presidente argentino, Javier Milei. La Casa Rosada prepara un paquete de medidas para endurecer su respuesta frente a la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

Maddox señaló que el mandatario sudamericano lanzó una advertencia directa sobre el territorio disputado. En sus declaraciones recientes, el líder argentino aseguró que la soberanía nacional fue "violada" y que la defenderá "con uñas y dientes, no importa a quién le moleste".

La postura de la Casa Blanca surgió en una semana de tensión con el mandatario ruso Vladimir Putin por el conflicto en Ucrania. Ante este escenario, la líder conservadora Kemi Badenoch afirmó que "los países fuertes no son atacados, solo los débiles".

El editorial enfatizó que Washington ya no funcionará como una "manta de seguridad" para el archipiélago. La percepción de debilidad aumentó tras la negativa de Londres a colaborar con tropas norteamericanas en la guerra contra Irán más allá de maniobras defensivas. Esta decisión generó un profundo resentimiento en la Casa Blanca que perdurará a largo plazo.

"Las Malvinas seguirán siendo británicas": un diputado del Reino Unido le respondió a Javier Milei

El diputado conservador británico James Cartlidge cargó contra Javier Milei en la previa de la cadena nacional que brindará el Presidente sobre el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas y remarcó que "son británicas y seguirán siendo británicas". Los dichos del legislador también subieron la tensión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que podría revisar el apoyo del país norteamericano a Gran Bretaña.

En la red social X, Cartlidge defendió la postura británica sobre las Islas: "Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas. Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas". El diputado se trata de un especialista en Defensa del Partido Conservador, un movimiento opositor.

En tal sentido, destacó el rol de los soldados de su país durante la guerra en 1982. "Ese sacrificio nunca será olvidado - siempre estaremos al lado del pueblo de las Islas Malvinas y su abrumador deseo de permanecer británicas", expresó.

El legislador se refirió a las Islas Malvinas mientras Milei prepara su cadena nacional que se emitirá este jueves a las 21, luego de reunir el martes a su Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. En el encuentro, el mandatario le comunicó a los ministros la decisión de hablar para todo el país sobre la histórica protesta de Argentina.

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