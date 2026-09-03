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Se filtró qué hizo Tini Stoessel cuando su madre la llamó minutos antes de su show en México: "No va más"

En el programa de Marina Calabró revelaron el tenso ida y vuelta que protagonizó la artista con su mamá.

Qué hizo Tini Stoessel cuando su mamá la llamó.

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Tini Stoessel, traicionada.
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A pesar del difícil momento que atraviesa tras conocerse los resultados de la auditoría sobre las cuentas de su papá, la artista sigue adelante con las fechas previstas de su gira internacional.

Lejos de quebrarse, la cantante agradeció la compañía de sus amigas y del "amor de su vida" Rodrigo de Paul, para afrontar la reestructuración de su carrera.

Tini durante su primera presentación en México.

Tini durante su primera presentación en México.

Mariana Muzlera habría llamado por teléfono a Tini Stoessel: la decisión de la cantante

En Primicias Ya revelaron que Mariana Muzlera estaría tratando de restablecer el vínculo con Tini, quien por primera vez se encuentra de gira sin su compañía.

En este sentido, Santiago Sposato relató el llamado que le hizo a la cantante. "Minutos antes del show, la mamá de Tini quiso cumplir con una cábala que hacían siempre, estuviera donde estuviera, Mariana llamaba para desearle lo mejor. La madre quiso repetir la cábala, la llamó minutos antes del show", reveló el periodista.

De acuerdo con las palabras del panelista, la artista no habría reaccionado de la mejor manera: "Tini la atendió, la conversación terminó con un ‘no va más' y le cortó". Luego remarcó: "Según me contaron, es Tini la que corta en malos términos".

Mariana Muzlera junto a su hija, Tini Stoessel.

Mariana Muzlera junto a su hija, Tini Stoessel.

Un periodista mexicano reveló el estado anímico de Tini Stoessel

De acuerdo con las palabras de Emiliano Morales en Lape Club Social, Stoessel tuvo una crisis de nervios durante los ensayos.

“Estoy sorprendido con el caso de Tini. Estos casos son muy lamentables, pero ahora que Tini ya está en México, lo más delicado es que la han visto muy mal en los ensayos", advirtió.

En ese sentido, Morales repasó el cuadro de depresión que la cantante hizo público tiempo atrás y aseguró que el conflicto con su papá estaría complicando su recuperación: “Recuerden que la diagnosticaron con depresión y la han visto que ha abusado de estos medicamentos que le dieron para la enfermedad. Incluso, ha tenido situaciones de crisis de pánico en los ensayos".

Luego, se refirió a cómo le habría afectado a Tini enterarse de las presuntas negociaciones que su padre Alejandro Stoessel habría llevado adelante a sus espaldas: “Ella se entera de que el papá firmó varios acuerdos de conciertos de los que no estaba enterada, bajo el rol de manager”.

Y agregó: “Tini toma antidepresivos y ansiolíticos para las crisis de ansiedad que ha tenido por el tema del papá. Si algo la mantiene en pie es la boda que tendrá con el futbolista argentino. Ella no va a decir que está mal de salud, aparenta estar bien, pero tras bambalinas se sabe todo esto”.

Pese a todo, la agenda de la cantante continúa firme y Morales repasó los próximos compromisos que Martina tiene programados para encontrarse con el público latinoamericano.

Tini durante una fecha de FUTTTURA.

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