3 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Diego Rosen, el argentino detenido en México por el presunto crimen de un músico y su familia

Tiene 51 años, doble nacionalidad y su último domicilio fiscal en Argentina figura en Saavedra. Además, era la cara visible de una empresa señalada por presuntas estafas y tenía un vínculo comercial con una de las víctimas.

Por
Diego Sebastián Rosen Ferlini

Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido por el crimen del tecladista y su familia, en México. 

Web

Diego Sebastián Rosen Ferlini tiene 51 años y es el principal sospechoso por el cuádruple homicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El empresario fue arrestado pocas horas después del hallazgo de los cuerpos de el músico Jonathan "Honas" Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven.

El aberrante ataque a un joven ciego en José C. Paz.
Te puede interesar:

Cobarde ataque en José C. Paz: golpearon a una persona ciega entre siete para robarle en una parada de colectivos

El hombre dejó pocos registros en Argentina y, de acuerdo con la información incorporada a la investigación, no registra antecedentes penales, aportes jubilatorios, profesión declarada ni deudas. Su último domicilio fiscal aparece en Saavedra y la última entrada al país que figura en los registros ocurrió en febrero de 2020.

Para ese momento, Rosen ya contaba con un pasaporte argentino expedido en 2011 en el que figuraba su ciudadanía mexicana, por lo que tenía doble nacionalidad. En sus redes sociales mostraba una vida instalada en el país norteamericano, con imágenes de viajes, actividades y distintos momentos de su estadía.

Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido por el crimen del tecladista y su familia, en México.

Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido por el crimen del tecladista y su familia, en México.

Una de las frases que utilizaba en Instagram cobró relevancia después de su arresto: "La idea es morir joven... lo más tarde posible". La cuenta, que fue eliminada en las últimas horas, también permitió reconstruir parte de su perfil público y de su permanencia en México, donde habría desarrollado actividades vinculadas al alquiler de propiedades para turistas.

Cómo era la relación entre Rosen y Meléndez

La principal línea sobre el posible móvil apunta a una cuestión económica y ubica a Rosen en el entorno comercial de Jonathan Meléndez. Según la reconstrucción publicada por El Universal, el músico habría invertido dinero en Nomad, una empresa de alquileres turísticos cuya cara visible era el empresario argentino.

La firma, además, había recibido denuncias en redes sociales por presuntas estafas. Antes de ser asesinado, Meléndez se comunicó con un amigo y le pidió que avisara a la Policía si después de algunas horas no volvía a tener noticias suyas, ya que debía reunirse con su socio y temía que pudiera sucederle algo.

La secuencia posterior quedó parcialmente registrada por una cámara del ascensor del edificio donde vivía la familia. El dispositivo captó a Rosen a las 17:24 del martes, mientras que fuentes de la Fiscalía citadas en la reconstrucción ubicaron los homicidios entre las 17:40 y las 19:40.

Jonathan

Jonathan "Honas" Meléndez Ochoa era tecladista de la banda musical, Camilo Séptimo.

Horas después, las autoridades encontraron los cuerpos de Meléndez, de 38 años; Ana Paola, de 35, embarazada de cuatro meses; su hija de tres años y una joven de 21 que sería empleada doméstica. El hijo de seis años del músico sobrevivió tras esconderse debajo de una cama.

Rosen fue arrestado pocas horas después del hallazgo. También quedó detenido otro hombre que habría trasladado al empresario hasta el edificio, aunque por el momento no trascendieron precisiones sobre el grado de participación que la Fiscalía le atribuye.

La investigación fue abierta durante la madrugada del 2 de septiembre por la Fiscalía del Estado de México. Los investigadores intentar determinar qué ocurrió dentro de la vivienda, determinar el móvil y precisar la intervención de cada sospechoso, mientras una de las hipótesis bajo análisis indica que algunas víctimas podrían haber sido torturadas.

Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido por el crimen del tecladista y su familia, en México.

Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido por el crimen del tecladista y su familia, en México.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gendarmería frenó a una mujer con casi 50 kilos de marihuana y 4 de cocaína.

El olor la delató: una mujer fue detenida con droga oculta en carpinchos de peluche en Catamarca

Hugo Aradou y Oscar Alain Marie Jegou fueron absueltos por la justicia.

La Justicia mendocina sobreseyó a los rugbiers franceses acusados de violación

Mariano atravesaba una situación de tristeza vinculada a un quiebre amoroso reciente, según su padre.

Búsqueda de Mariano Martínez: el papá del estudiante desaparecido habló de "un problema sentimental"

play

Lanús: pactaron la venta de 15 celulares por redes y les robaron todo en una estación de servicio

El asesinato de Jonathan Meléndez causó conmoción en México.

Detuvieron a un empresario argentino en México por el presunto crimen de un músico y su familia

Duro golpe al contrabando.

Golpe a banda internacional de contrabando: la Policía de la Ciudad incautó mercadería por $1.500 millones

Rating Cero

Horacio Pagani fue operado de urgencia.

Preocupación por la salud de Horacio Pagani: fue operado de urgencia tras un estudio de rutina

Qué hizo Tini Stoessel cuando su mamá la llamó.

Se filtró qué hizo Tini Stoessel cuando su madre la llamó minutos antes de su show en México: "No va más"

El ex hermanito, ya fuera de la casa más famosa, apuntó contra la producción.

Nueva denuncia de Brian Sarmiento contra la producción de Gran Hermano: "No me dejan dar mi versión"

Tini Stoessel, traicionada.

No era su padre: revelaron quién fue el culpable de usar parte del dinero de Tini Stoessel

Maru Botana reveló qué vendían los padres de Tini en su local de San Isidro. 

Maru Botana reveló qué vendía Alejandro Stoessel en la franquicia de su marca y la indignó: "Me quedé helada"

La actriz no dio detalles sobre el problema de salud que motivó la internación ni el tipo de intervención que le realizaron.

Internaron a una querida actriz de El Chavo del 8 y hay preocupación: "Envíen pensamientos lindos y oraciones"

últimas noticias

Lionel Messi en su último partido en la Selección argentina.

Fútbol, mate y familia: reapareció Messi tras anunciar su retiro de la Selección

Hace 19 minutos
Neblia tóxica en el sureste asiático. 

El humo de los incendios cubre el sudeste asiático y agrava la contaminación por El Súper Niño

Hace 24 minutos
Con este nuevo sistema, los bancos pueden debitar cuotas en billeteras virtuales de créditos contraídos a partir del 31 de agosto.

Deudas: cómo funciona el nuevo sistema de débitos automáticos y cómo proteger la cuenta sueldo

Hace 41 minutos
El aberrante ataque a un joven ciego en José C. Paz.

Cobarde ataque en José C. Paz: golpearon a una persona ciega entre siete para robarle en una parada de colectivos

Hace 54 minutos
Horacio Pagani fue operado de urgencia.

Preocupación por la salud de Horacio Pagani: fue operado de urgencia tras un estudio de rutina

Hace 1 hora