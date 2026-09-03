Quién es Diego Rosen, el argentino detenido en México por el presunto crimen de un músico y su familia

Tiene 51 años, doble nacionalidad y su último domicilio fiscal en Argentina figura en Saavedra. Además, era la cara visible de una empresa señalada por presuntas estafas y tenía un vínculo comercial con una de las víctimas.

Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido por el crimen del tecladista y su familia, en México.

Diego Sebastián Rosen Ferlini tiene 51 años y es el principal sospechoso por el cuádruple homicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El empresario fue arrestado pocas horas después del hallazgo de los cuerpos de el músico Jonathan "Honas" Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven.

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El hombre dejó pocos registros en Argentina y, de acuerdo con la información incorporada a la investigación, no registra antecedentes penales, aportes jubilatorios, profesión declarada ni deudas. Su último domicilio fiscal aparece en Saavedra y la última entrada al país que figura en los registros ocurrió en febrero de 2020.

Para ese momento, Rosen ya contaba con un pasaporte argentino expedido en 2011 en el que figuraba su ciudadanía mexicana, por lo que tenía doble nacionalidad. En sus redes sociales mostraba una vida instalada en el país norteamericano, con imágenes de viajes, actividades y distintos momentos de su estadía.

Una de las frases que utilizaba en Instagram cobró relevancia después de su arresto: "La idea es morir joven... lo más tarde posible". La cuenta, que fue eliminada en las últimas horas, también permitió reconstruir parte de su perfil público y de su permanencia en México, donde habría desarrollado actividades vinculadas al alquiler de propiedades para turistas.

Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido por el crimen del tecladista y su familia, en México.

La principal línea sobre el posible móvil apunta a una cuestión económica y ubica a Rosen en el entorno comercial de Jonathan Meléndez. Según la reconstrucción publicada por El Universal, el músico habría invertido dinero en Nomad, una empresa de alquileres turísticos cuya cara visible era el empresario argentino.

La firma, además, había recibido denuncias en redes sociales por presuntas estafas. Antes de ser asesinado, Meléndez se comunicó con un amigo y le pidió que avisara a la Policía si después de algunas horas no volvía a tener noticias suyas, ya que debía reunirse con su socio y temía que pudiera sucederle algo.

La secuencia posterior quedó parcialmente registrada por una cámara del ascensor del edificio donde vivía la familia. El dispositivo captó a Rosen a las 17:24 del martes, mientras que fuentes de la Fiscalía citadas en la reconstrucción ubicaron los homicidios entre las 17:40 y las 19:40.

Jonathan "Honas" Meléndez Ochoa era tecladista de la banda musical, Camilo Séptimo. Web

Horas después, las autoridades encontraron los cuerpos de Meléndez, de 38 años; Ana Paola, de 35, embarazada de cuatro meses; su hija de tres años y una joven de 21 que sería empleada doméstica. El hijo de seis años del músico sobrevivió tras esconderse debajo de una cama.

Rosen fue arrestado pocas horas después del hallazgo. También quedó detenido otro hombre que habría trasladado al empresario hasta el edificio, aunque por el momento no trascendieron precisiones sobre el grado de participación que la Fiscalía le atribuye.

La investigación fue abierta durante la madrugada del 2 de septiembre por la Fiscalía del Estado de México. Los investigadores intentar determinar qué ocurrió dentro de la vivienda, determinar el móvil y precisar la intervención de cada sospechoso, mientras una de las hipótesis bajo análisis indica que algunas víctimas podrían haber sido torturadas.