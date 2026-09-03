Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de septiembre

El oficial minorista opera a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación. Un inicio de septiembre con estabilidad, en el marco de cinco meses consecutivos de suba.

El dólar oficial se mueve con calma en el inicio de septiembre.

El dólar minorista cotiza este jueves a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles sin cambios , tras haber cerrado agosto con un alza de $20, con lo que ya son cinco meses consecutivos en ascenso los que arrastra.

El dólar se mantuvo estable en el arranque de septiembre

En materia política, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un plan basado en la utilización de los fondos del ANSES para impulsar los créditos hipotecarios.

Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, las bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

Este viernes el Banco Central (BCRA) publicó un nuevo informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y el Balance Cambiario. Durante julio, la compra de billetes y divisas para ahorro trepó a u$s3.461 millones , récord desde octubre de 2025, y 42% superior a la cifra de junio.

La divisa estadounidense cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

El dólar cerró agosto arriba de los $1.500.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.511.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.995,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.586,22, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.534,30.