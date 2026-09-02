S&P elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires: es la máxima nota a nivel nacional "Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras", celebró Jorge Macri en redes sociales. La calificadora destacó el superávit fiscal, la gestión financiera y la liquidez. Por Agregar C5N en









S&P elevó la calificación crediticia de la Ciudad.

Standard & Poor’s (S&P) National Ratings elevó nuevamente la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó la máxima nota nivel nacional. La misma pasó de raAA+ a raAAA, tanto para sus emisiones en moneda local como en moneda extranjera, destacando el superávit fiscal, la gestión financiera y la liquidez.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la noticia en sus redes oficiales al señalar que "este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras".

A su vez, la máxima autoridad de la CABA señaló que "el resultado también refleja lo que puede lograrse cuando la política macroeconómica del Gobierno Nacional acompaña y genera confianza. Felicitaciones al ministro Gustavo Arengo y a todo su equipo”.

Standard & Poor’s elevó la nota de la Ciudad a AAA: somos el distrito con la máxima calificación crediticia del país y alcanzamos el nivel más alto posible.



Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras. El… — Jorge Macri (@jorgemacri) September 2, 2026 Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, relacionó la mejora de la calificación con la política fiscal de la administración. “El equilibrio financiero y el orden fiscal son ejes centrales de la gestión que nos encomendó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Consolidar una reputación sólida en el mercado nos da acceso a un mejor financiamiento, lo que se traduce de manera directa en una mayor inversión en obras de infraestructura que benefician a todos los vecinos”, señaló.