2 de septiembre de 2026 Inicio
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S&P elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires: es la máxima nota a nivel nacional

"Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras", celebró Jorge Macri en redes sociales. La calificadora destacó el superávit fiscal, la gestión financiera y la liquidez.

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S&P elevó la calificación crediticia de la Ciudad. 

S&P elevó la calificación crediticia de la Ciudad.  

Standard & Poor’s (S&P) National Ratings elevó nuevamente la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó la máxima nota nivel nacional. La misma pasó de raAA+ a raAAA, tanto para sus emisiones en moneda local como en moneda extranjera, destacando el superávit fiscal, la gestión financiera y la liquidez.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la noticia en sus redes oficiales al señalar que "este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras".

A su vez, la máxima autoridad de la CABA señaló que "el resultado también refleja lo que puede lograrse cuando la política macroeconómica del Gobierno Nacional acompaña y genera confianza. Felicitaciones al ministro Gustavo Arengo y a todo su equipo”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, relacionó la mejora de la calificación con la política fiscal de la administración. “El equilibrio financiero y el orden fiscal son ejes centrales de la gestión que nos encomendó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Consolidar una reputación sólida en el mercado nos da acceso a un mejor financiamiento, lo que se traduce de manera directa en una mayor inversión en obras de infraestructura que benefician a todos los vecinos”, señaló.

Los motivos de por qué S&P mejoró la nota de la Ciudad

En su documento, la agencia se basó en en la capacidad de la Ciudad para atravesar escenarios económicos adversos. En ese sentido, sostuvo que "navegó en condiciones macroeconómicas volátiles en Argentina y ha tomado medidas efectivas frente a reducciones de sus transferencias, tanto automáticas como discrecionales, que han demostrado su resiliencia para transitar períodos de estrés”.

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