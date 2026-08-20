20 de agosto de 2026 Inicio
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Cómo inscribirse en el proyecto de ley que impulsa Leandro Santoro contra la persecución a deudores

El legislador porteño publicó un video en redes sociales en el que propuso a los vecinos de la ciudad que se ven involucrados en las campañas de cobradores extrajudiciales y explicó cómo anotarse.

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El paso a paso para inscribirse para colaborar con el proyecto de Leandro Santoro. 

El paso a paso para inscribirse para colaborar con el proyecto de Leandro Santoro. 

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La propuesta del legislador Leandro Santoro plantea crear un registro de agencias de cobranzas y surge en un contexto de fuerte endeudamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Mapa de Deudores basado en la Central de Deudores del Banco Central, la tasa de mora porteña llegó al 11,71% en junio, con los mayores niveles concentrados en barrios del sur.

La emblemática pizzería se encuentra en Avenida Corrientes al 1.300.
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La Boca encabezó el listado de barrios con mayor nivel de mora, con 21,05%, seguida por Constitución, con 20,33%, y Villa Soldati, con 20,24%. En total, el mapa registró 255.805 deudores porteños en mora sobre 1,88 millones de deudores hasta junio, lo que expone el alcance del problema financiero en la Ciudad de Buenos Aires.

El mapa de la deuda en la Ciudad de Buenos Aires.

El mapa de la deuda en la Ciudad de Buenos Aires.

Santoro sostiene que el problema no radica solamente en la existencia de deudas, sino en la falta de herramientas para controlar y sancionar a quienes realizan cobranzas extrajudiciales de manera abusiva. Por eso, su idea apunta a regular a esos actores mediante un registro y un sistema de licencias.

"¿Somos conscientes que hay personas que las están hostigando las 24 horas del día agencias de cobranzas extrajudiciales o departamentos de cobranzas de empresas y que le impiden poder trabajar y desarrollar una vida normal?", planteó el legislador al describir las situaciones que pretende abordar con su iniciativa.

El proyecto contempla que el incumplimiento de las reglas tenga consecuencias concretas sobre quienes realizan estas tareas. "Si incumple la ley actual se les impida trabajar", explicó Santoro, al señalar que el registro y la licencia permitirían identificar a los responsables y aplicar sanciones sobre quienes recurran a prácticas prohibidas.

Santoro también cuestionó una práctica específica de las cobranzas extrajudiciales: el contacto con familiares de la persona endeudada. "Todos somos conscientes que es una locura que llamen un familiar para pedirle que interceda para evitar que esa persona caiga en el Veraz", planteó al explicar por qué considera necesario reforzar los mecanismos de control.

Cómo participar de la propuesta de Leandro Santoro contra el hostigamiento de las agencias de cobranzas

La iniciativa contempla la participación de personas que hayan atravesado situaciones de hostigamiento por deudas y, para eso, Santoro pidió que quienes quieran aportar su experiencia respondan "Quiero participar" a la publicación realizada en sus redes sociales para que puedan ser contactados durante los próximos días.

El objetivo principal será reunir testimonios de damnificados y trasladarlos a la Legislatura porteña para conocer de primera mano el impacto de estas prácticas. "Te voy a pedir que te vengas a esta legislatura a contarle a la política cómo es tu vida", sostuvo el funcionario, quien definió su convocatoria con una afirmación: "Esta ley les tiene que doler y a vos te tiene que ayudar".

La morosidad crece y afecta fuertemente a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.&nbsp;

La morosidad crece y afecta fuertemente a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

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