Donald Trump volvió a referirse a las Islas Malvinas y expuso su decepción con Reino Unido: "No nos ayudó en la guerra con Irán"

El presidente de Estados Unidos insinuó que no apoyaría a Gran Bretaña en caso de una eventual disputa con Argentina por la soberanía del archipiélago. "A Londres no le está yendo bien", expresó, con ironía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a manifestarse sobre la cuestión de las Islas Malvinas e insinuó que no apoyaría al Reino Unido en caso de un eventual conflicto con Argentina por la soberanía del archipiélago . El mandatario bromeó diciendo que a Gran Bretaña "no le está yendo bien" y cuestionó a Londres por "no ayudarlo" en la guerra con Irán .

En una entrevista con el medio británico GB News, el republicano fue consultado sobre su eventual apoyo al Reino Unido en caso de una escalada de tensiones con Argentina sobre el asunto Malvinas .

"Estuve allí cuando tuvieron la primera guerra. Eso fue hace mucho tiempo, y la observé con mucho cuidado. Y se comportaron muy bien. La recuperaron con bastante fuerza. Pero está muy lejos. Es un viaje largo. Está muy lejos ", recordó.

Además, subrayó: "Al Reino Unido no le está yendo bien". "No se olviden de que [los británicos] reciben un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron ahí para ayudarme" , planteó, en relación al conflicto con Irán.

Las expresiones de Trump llegan en las horas previas a la transmisión de la cadena nacional que el presidente Javier Milei brindará desde Casa Rosada sobre la cuestión Malvinas , reavivada tras dichos del propio mandatario norteamericano sobre un presunto cambio de postura acerca de la soberanía sobre el archipiélago.

Ante periodistas en el Salón Oval, el mandatario dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica postura de Estados Unidos lo cual podría representar un giro que podría impactar de lleno en la relación con Argentina y el Reino Unido. La declaración de Trump llega tras un artículo del diario británico The Telegraph, que reveló que Washington está evaluando sus compromisos con sus socios del Atlántico en función de nuevas metas de gasto en defensa.

Según ese medio, Washington está mirando de reojo a Londres porque considera que los británicos todavía no mostraron un plan serio para llegar al nivel de gasto militar que pide Trump (5% del PBI). Hasta ahora, Estados Unidos se mantenía "neutral" en la pelea por las Malvinas, aunque siempre con cierta inclinación hacia los británicos.

Milei celebró las expresiones del republicano. "El lunes pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", indicó el jefe de Estado en diálogo con El Observador, minutos antes de liderar una reunión de Gabinete el martes.