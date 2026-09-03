Felipe Colombo reveló la estremecedora experiencia paranormal que tuvo cuando murió su abuelo

El actor y músico de origen mexicano abrió su corazón y, además de recordar a su abuelo, reveló lo que vivió durante su infancia en la casa antigua de su familia.

Felipe Colombo recordó la extraña situación que vivió la noche en que murió su abuelo y que lo marcó para siempre.

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Durante una entrevista con Emilia Attias, el actor mexicano abrió su corazón y relató una experiencia que definió como paranormal. En ese sentido, recordó el vínculo especial que mantenía con su abuelo y reveló el particular sueño que tuvo la misma noche de su muerte.

Según relató, su abuelo falleció cuando él tenía apenas seis años y vivía en México. Pese a su corta edad, aseguró que era una figura fundamental en su vida y recordó cómo atravesó aquel momento.

“Soñé con mi abuelo la noche que falleció, eso también fue lindo. Venía con una valija, un abrigo” , comenzó relatando.

Luego explicó que su abuelo venía atravesando una larga enfermedad que perjudicó su salud: “Él estuvo muy enfermo los últimos años de su vida, que fueron los primeros de la mía”.

Después, Felipe detalló qué ocurrió durante aquel sueño, que todavía le eriza la piel: “Venía, me daba un abrazo, me decía ‘cuidá a tu mamá, vas a estar bien. Yo también estoy bien, estoy contento y los voy a estar cuidando’”.

El relato fue aún más impactante cuando contó lo que sucedió después: “Cuando se iba sonó el teléfono, atendió mi papá y me dijo ‘Feli te tengo que decir algo’, y le digo: ‘ya sé, se fue el abuelo’”.

“Yo tenía seis años, fue muy claro el sueño que fue una despedida”, agregó.

Felipe Colombo habló sobre los recuerdos de una antigua casa en México

Además de recordar a su abuelo, el actor habló sobre la casa familiar que está ubicada en México, lugar que volvió a visitar este año y el cual, guarda historias de terror: “Este año fui a México y fui a la casa donde pasaban esas cosas, que es la casa de la familia de mi mamá”.

Felipe Colombo y Camila Bordonaba.

De acuerdo con sus palabras. se trataba de una vivienda bastante particular: “Es una casa grande que tiene un vitral, un piso de madera, una casa de la época de la revolución y ahí habían ruidos, cosas, pero lo que me acuerdo mucho es que yo me iba a dormir y venía una persona y se sentaba ahí hasta que me quedaba dormido”.

Lejos de asustarse, Colombo reconoció que vivió todo eso con total normalidad. “A mí no me generaba miedo y la sensación era ‘ah, ahí vino otra vez’. Era chico y no tenía la sensación de que era algo peligroso”, aseguró.

Incluso recordó una antigua costumbre que hacía su madre todas las noches, antes de dormir: “Mi mamá ponía sal en la puerta porque decía que era para que no pasaran algunos bichos del patio, pero en el fondo todos creíamos que era para los espíritus”.

“En esa casa veía sombras y hacían ruido los pisos, era como que convivíamos con eso”, concluyó.