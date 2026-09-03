La Legislatura porteña votó la designación de Martín López Zavaleta como Fiscal General

El abogado de 52 años, que cuenta con una carrera construida íntegramente en la Justicia porteña, obtuvo un récord de 51 adhesiones. Es el primer fiscal de 1° instancia de CABA que resulta elegido para liderar la institución.

La Legislatura porteña aprobó la designación de Martín López Zavaleta como nuevo fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El abogado de 52 años obtuvo 51 adhesiones, un récord para una elección de este tipo. Es el primer fiscal de 1° Instancia de CABA que resulta elegido para liderar la institución y, además, será el primer fiscal general formado íntegramente en la Justicia porteña.

López Zavaleta es egresado de la carrera de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires y tiene un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Cataluña. Ingresó al MPF porteño en 1999, un año después de su creación, y recorrió casi todos los escalafones de la carrera judicial: fue escribiente, oficial, prosecretario administrativo, secretario de primera instancia y fiscal interino.

En 2013 accedió al cargo de fiscal de 1° Instancia mediante concurso público. A partir de allí se desempeñó como fiscal de 1° Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas; fiscal coordinador de Investigaciones Complejas y fiscal especializado en Violencia de Género; fiscal Especializado en Delitos Informáticos; secretario general de Gestión en el MPF porteño, y fiscal general adjunto en materia Penal y Contravencional.

Entre sus antecedentes más destacados se cuentan la creación de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, los equipos especializados en violencia de género y la implementación del auxiliar fiscal. También es autor de diversas publicaciones jurídicas sobre violencia de género, drogas, delitos informáticos y seguridad pública que lo llevaron a exponer en diferentes conferencias.

Desde febrero de 2024, se desempeña como Director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), donde desarrolló una extensa carrera docente centrada en la formación de los bomberos y los policías de la Ciudad.

Luego de 27 años en la Justicia porteña, López Zavaleta se presentó como candidato al puesto más alto del MPF de la Ciudad ante la Legislatura porteña, donde dejó en claro su objetivo: "Construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales".

Durante la audiencia pública en la Legislatura en la que defendió su postulación, el fiscal no recibió cuestionamientos y planteó seis ejes para su gestión: garantizar el acceso a la Justicia, asegurar la protección integral a las víctimas, brindar respuestas eficientes y con celeridad al ciudadano, diseñar una correcta política criminal al servicio de los ciudadanos de CABA, dotar al cuerpo fiscal de las herramientas necesarias y finalizar el proceso de autonomía de la Justicia de la Ciudad.

Para el fiscal López Zavaleta, la protección integral a las víctimas "es la prueba más concreta de lo que un Ministerio Público Fiscal entiende por brindar un servicio de justicia".