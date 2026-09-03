3 de septiembre de 2026 Inicio
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El riesgo país perforó los 500 puntos pero el Merval cortó la racha positiva y cayó a contramano del mundo

En una jornada con rendimiento dispares, los bonos soberanos resistieron y consolidaron la baja del índice de JP Morgan, mientras que las acciones argentinas sufrieron pérdidas generalizadas a pesar del fuerte rebote de Wall Street.

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El S&P Merval cortó una racha de tres jornadas consecutivas.

El S&P Merval cortó una racha de tres jornadas consecutivas.

El riesgo país argentino consolidó su tendencia a la baja y quebró el umbral de los 500 puntos básicos, ubicándose en los 494 puntos básicos en una jornada caracterizada por rendimientos dispares en los activos locales. Esta compresión de la prima de riesgo estuvo respaldada por la recuperación de los bonos soberanos en dólares, que registraron una suba promedio del 0,4%, desmarcándose de la volatilidad global y a contramano del S&P Merval, que cortó su racha de tres ruedas bursátiles consecutivas al alza.

El Merval fue impulsado por el sector bancario.
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En ese marco, el S&P Merval cerró la rueda con una caída del 1,55%, hasta los 3.058.093 puntos (u$s1928, -1,24% medido al CCL), en una jornada mayormente negativa para las acciones líderes, interrumpiendo así una serie de tres alzas consecutivas. Entre los pocos avances se destacaron Ternium (TXAR), que ganó 0,45%, Valo (VALO), con una suba del 0,36%, y Banco Macro (BMA), que avanzó 0,16%.

Del lado de las bajas, las mayores pérdidas fueron para YPF (YPFD), que retrocedió 3,08%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), con una caída del 3,02%, Cresud (CRES), que cedió 2,95%, Loma Negra (LOMA), con un descenso del 2,27%, y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), que perdió 2,15%. También operaron en rojo Supervielle (SUPV) (-1,85%), Pampa Energía (PAMP) (-1,82%), Comercial del Plata (COME) (-1,82%), Central Puerto (CEPU) (-1,81%), BBVA Argentina (BBAR) (-1,36%), Grupo Financiero Galicia (GGAL) (-1,32%) y Edenor (EDN) (-1,12%).

En tanto, los ADRs argentinos operaron mayormente en terreno negativo en Wall Street. La única excepción entre las principales acciones fue Banco Macro (BMA), que avanzó un 0,14%, mientras que las bajas fueron encabezadas por Bioceres (BIOX), con un retroceso del 6,22%.

También registraron pérdidas Vista Energy (VIST) (-3,14%), Cresud (CRESY) (-2,95%), YPF (-2,78%), Transportadora de Gas del Sur (TGS) (-2,73%), Loma Negra (LOMA) (-2,59%), Telecom Argentina (TEO) (-2,55%), Central Puerto (CEPU) (-2,03%), Pampa Energía (PAM) (-1,94%), Edenor (EDN) (-1,81%), IRSA (IRS) (-1,37%), BBVA Argentina (BBAR) (-1,11%), Grupo Supervielle (SUPV) (-0,90%) y Grupo Financiero Galicia (GGAL) (-0,84%).

En cuanto a la deuda soberana en dólares, volvió a operar con subas de hasta 0.5% con demanda sostenida a lo largo de la curva, en una rueda favorable para el riesgo a nivel global. Los bonos dollar-linked no tuvieron casi variaciones mientras la deuda CER fue lo mejor del día y subió 0,25% en el tramo corto.

Por el lado cambiario, el dólar oficial mayorista continuó ofrecido y anotó su segunda caída consecutiva al ubicarse en torno a los $1.508 en una rueda de alto volumen de operaciones. En sintonía, el dólar al público en el Banco Nación retrocedió a $1.530 para la venta, mientras que la cotización informal o "blue" avanzó levemente cinco pesos para cerrar en $1.545. Bajo este marco de menor presión de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró comprar u$s15 millones en el mercado, acumulando compras netas en el inicio del mes y permitiendo que las reservas brutas superaran los u$s50.800 millones, beneficiadas también por el fuerte repunte del oro.

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