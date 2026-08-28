IR A
IR A

No era su padre: revelaron quién fue el culpable de usar parte del dinero de Tini Stoessel

La artista busca recuperar el control de su patrimonio, luego de descubrir que no era dueña y ahora dieron a conocer que otra persona también usó de sus recursos.

Tini Stoessel

Tini Stoessel, traicionada.

Redes sociales

En medio del escándalo de Tini Stoessel y su patrimonio, revelaron que una parte del dinero habría sido destinado para que su hermano, Francisco, haga negocios en el exterior, según Paula Varela de Intrusos. Esto habría enojado al artista y, si bien involucraría a su padre, habría otro responsable.

Tini Stoessel, en guerra con su familia.
Te puede interesar:

Más grave que el dinero: revelaron qué le quitó la familia a Tini Stoessel

Fran Stoessel figuraría como propietario en varios emprendimientos comerciales y boliches del exterior como Banana en Madrid y su importante local llamado Sendero, ubicado en Costanera, según todo lo que explicó la panelista en el programa de América. También fue uno de los accionistas de La Casa Stream, pero ya no más.

Además, tendría vínculos en sociedades internacionales como QVT Management, una sociedad radicada en Estados Unidos compartida con su padre Alejandro Stoessel y vinculada a la facturación de contratos y acuerdos comerciales de la carrera de Tini.

El modelo es el hermano mayor de la cantante y novia de Rodrigo de Paul.

El modelo es el hermano mayor de la cantante y novia de Rodrigo de Paul.

Paula Varela fue quien se refirió al tema y reveló que Tini comenzó a prestar atención a los negocios que hacía su hermano y a preguntarse de dónde provenía el dinero para llevarlos adelante. "Me contaban que una de las cosas que llamó mucho la atención es, por ejemplo, que Fran tiene muchos boliches, uno de ellos es el Banana de Madrid”, amplió la periodista sobre uno de los locales nocturnos que posee el joven en España.

Frente a esta situación, la reacción de la artista fue cuestionar los ingresos reales de su hermano. “Entonces lo que ella se pregunta en un punto es: perfecto, todo esto está a nombre de él, ¿de dónde lo hizo si no trabaja Fran? Todo esto se hizo con mi dinero, pero está a nombre de otras personas", agregó Paula sobre la frase que detonó la interna.

El rol de Rodrigo de Paul en medio del escándalo que sacude a Tini y a su familia

La artista Tini Stoessel está atravesando uno de los momentos más difíciles a nivel personal, luego de que salieran a la luz los resultados de una auditoría que habría realizado sobre las cuentas que manejaba su papá y ex representante, Alejandro Stoessel.

De acuerdo con la información revelada por Infobae, el conflicto habría estallado a partir de una situación inesperada. La cantante fue a un reconocido local europeo con la intención de comprar una cartera valuada en 2.500 euros, pero al momento de realizar la compra descubrió que tenía habilitado un límite de gastos de apenas 2.000 euros.

La investigación en cuestión, habría lanzado resultados polémicos: la totalidad de los derechos sobre las ganancias de Tini pertenecen a sociedades que están a nombre de su papá Alejandro Stoessel y su hermano Francisco. Ella no tiene participación ni control, a pesar de haber sido la generadora de todo ese dinero.

Desde el entorno de Alejandro, aseguran que la iniciativa de la auditoría fue porque “ella quiere ordenar su patrimonio antes de casarse”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La artista se aproxima a la pareja del astro y la modelo en medio de su drama familiar.

Mientras vive un conflicto familiar, Tini Stoessel tomó una decisión que la acerca a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Salieron a la luz los motivos por los que se distanciaron.

Contaron el motivo explosivo de la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini Stoessel

Tini hablaría pronto sobre el conflicto patrimonial con su padre. 

En medio del escándalo familiar, Tini Stoessel contará su versión del conflicto: "Va a ser en..."

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, ¿qué pasará con su casamiento?

Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán por iglesia ni civil: el motivo

Tini Stoessel y la drástica decisión que tomó de cara al tour FUTTTURA.

La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con el tour FUTTTURA en medio del escándalo

Yanina Latorre tajante contra Alejandro Stoessel

Yanina Latorre contó cómo el papá de Tini Stoessel mantenía bajo su control el dinero y fue tajante: "Miserable"

últimas noticias

play
Pappo y TC Coleman en la televisión argenitna en 2004.

Tony Coleman, el baterista que acompañó a Pappo y B.B. King, llega a Bernal

Hace 10 minutos
La película sobre el femicida platense ya está disponible.

Quiénes son los protagonistas de Barreda, la película que reconstruye el cuádruple femicidio de La Plata

Hace 22 minutos
Tini Stoessel, en guerra con su familia.

Más grave que el dinero: revelaron qué le quitó la familia a Tini Stoessel

Hace 25 minutos
La mamá admitió que tenía cosas que pagar.

Polémica en Chaco: una madre gastó la plata de los buzos de egresados de varios cursos

Hace 30 minutos
Álvarez, detenido por la Policía.

Bebote Álvarez fue detenido: lo acusan de integrar una organización narco

Hace 58 minutos