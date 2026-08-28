La artista busca recuperar el control de su patrimonio, luego de descubrir que no era dueña y ahora dieron a conocer que otra persona también usó de sus recursos.

En medio del escándalo de Tini Stoessel y su patrimonio, revelaron que una parte del dinero habría sido destinado para que su hermano, Francisco, haga negocios en el exterior , según Paula Varela de Intrusos. Esto habría enojado al artista y, si bien involucraría a su padre, habría otro responsable.

Más grave que el dinero: revelaron qué le quitó la familia a Tini Stoessel

Fran Stoessel figuraría como propietario en varios emprendimientos comerciales y boliches del exterior como Banana en Madrid y su importante local llamado Sendero, ubicado en Costanera, según todo lo que explicó la panelista en el programa de América. También fue uno de los accionistas de La Casa Stream, pero ya no más.

Además, tendría vínculos en sociedades internacionales como QVT Management , una sociedad radicada en Estados Unidos compartida con su padre Alejandro Stoessel y vinculada a la facturación de contratos y acuerdos comerciales de la carrera de Tini.

Paula Varela fue quien se refirió al tema y reveló que Tini comenzó a prestar atención a los negocios que hacía su hermano y a preguntarse de dónde provenía el dinero para llevarlos adelante. "Me contaban que una de las cosas que llamó mucho la atención es, por ejemplo, que Fran tiene muchos boliches, uno de ellos es el Banana de Madrid”, amplió la periodista sobre uno de los locales nocturnos que posee el joven en España.

El modelo es el hermano mayor de la cantante y novia de Rodrigo de Paul.

Frente a esta situación, la reacción de la artista fue cuestionar los ingresos reales de su hermano. “Entonces lo que ella se pregunta en un punto es: perfecto, todo esto está a nombre de él, ¿de dónde lo hizo si no trabaja Fran? Todo esto se hizo con mi dinero, pero está a nombre de otras personas ", agregó Paula sobre la frase que detonó la interna.

El rol de Rodrigo de Paul en medio del escándalo que sacude a Tini y a su familia

La artista Tini Stoessel está atravesando uno de los momentos más difíciles a nivel personal, luego de que salieran a la luz los resultados de una auditoría que habría realizado sobre las cuentas que manejaba su papá y ex representante, Alejandro Stoessel.

De acuerdo con la información revelada por Infobae, el conflicto habría estallado a partir de una situación inesperada. La cantante fue a un reconocido local europeo con la intención de comprar una cartera valuada en 2.500 euros, pero al momento de realizar la compra descubrió que tenía habilitado un límite de gastos de apenas 2.000 euros.

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La investigación en cuestión, habría lanzado resultados polémicos: la totalidad de los derechos sobre las ganancias de Tini pertenecen a sociedades que están a nombre de su papá Alejandro Stoessel y su hermano Francisco. Ella no tiene participación ni control, a pesar de haber sido la generadora de todo ese dinero.

Desde el entorno de Alejandro, aseguran que la iniciativa de la auditoría fue porque “ella quiere ordenar su patrimonio antes de casarse”.