2 de septiembre de 2026 Inicio
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El bus eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires extiende su recorrido hasta Caminito

Desde septiembre, el eBUS amplía su trayecto durante los fines de semana para llegar hasta el corazón del barrio de La Boca.

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Este servicio moderno y sustentable se presta con conductoras mujeres.

Este servicio moderno y sustentable se presta con conductoras mujeres.

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El bus eléctrico conecta algunos de los principales puntos turísticos, culturales y de transporte de la Ciudad. Su recorrido vincula Caminito y Colón Fábrica, la Usina del Arte, San Telmo y el Microcentro con las estaciones de trenes de Retiro, la Terminal de Cruceros Benito Quinquela Martín y el Ministerio de Educación del GCBA.

Los buses, que comenzaron su recorrido en marzo de 2025, funcionan de manera silenciosa, sin generar vibraciones ni emisiones de gases ni compuestos nocivos para la salud y el ambiente. Además, son accesibles para personas con movilidad reducida, mejorando la experiencia de viaje.

Las unidades, conducidas exclusivamente por mujeres, tienen una autonomía de 170 kilómetros y capacidad para aproximadamente 36 pasajeros. Son 100% eléctricos, silenciosos y accesibles para personas con movilidad reducida. Además, cuentan con cámaras de seguridad y sensores de asistencia a la conducción para brindar mayor seguridad vial.

El nuevo recorrido del bus eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo recorrido del bus eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires.

Recorrido del bus eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires

El servicio de eBUS funciona entre Parque Lezama y Terminal de Cruceros los 7 días de la semana. Además presta servicio en días y horarios especiales a Caminito, Usina del Arte y Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

  • Av. Martín García y Defensa
  • Ituzaingó y Perú
  • Perú y Av. Caseros
  • Perú y Av. Juan de Garay
  • Perú y Av. San Juan
  • Perú y Carlos Calvo
  • Perú y Av. Independencia
  • Perú y México
  • Av. Belgrano entre Perú y Chacabuco
  • Moreno y Piedras
  • Piedras e Hipólito Yrigoyen
  • Esmeralda y Bartolomé Mitre
  • Esmeralda y Av. Corrientes
  • Esmeralda y Tucumán
  • Esmeralda y Av. Córdoba
  • Esmeralda y Av. Santa Fe
  • Crucero General Belgrano y Arenales
  • Crucero General Belgrano y Av. del Libertador
  • Gilardo Gilardi y Av. Dr. José Ramos Mejía
  • Av. Dr. José Ramos Mejía y Av. Antártida Argentina
  • Av. Antártida Argentina y Av. de los Inmigrantes
  • Av. Antártida Argentina y Comodoro Pedro Zanni
  • Av. Antártida Argentina y Av. Pres. Ramón S. Castillo

Sentido Terminal de Cruceros:

Desde Parque Lezama:

  • Av. Don Pedro de Mendoza y Benito Quinquela Martín
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Palos
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Av. Almte. Brown
  • Av. Almte. Brown y Av. Suárez
  • Av. Benito Pérez Galdós y Necochea

Adicionalmente, durante los días viernes, sábados, domingos y feriados, el recorrido se extiende y se agregan las siguientes paradas:

  • Agustín R. Caffarena y Av. Don Pedro de Mendoza
  • Av. Don Pedro de Mendoza y 20 de septiembre
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Gualeguay
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Benito Quinquela Martín
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Palos
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Av. Almte. Brown
  • Av. Almte. Brown y Av. Suárez
  • Av. Benito Pérez Galdós y Necochea

Desde Usina del Arte: (viernes desde las 16, sábados, domingos y feriados todo el día)

  • Av. Pres. Ramón S. Castillo y Av. de los Inmigrantes
  • Av. de los Inmigrantes y Comodoro Pedro Zanni
  • Av. Dr. José Ramos Mejía y Colibrí
  • Av. Dr. José Ramos Mejía y Av. del Libertador
  • Av. Santa Fe y Maipú
  • Maipú y Av. Córdoba
  • Maipú y Tucumán
  • Maipú y Av. Corrientes
  • Maipú y Juan Domingo Perón
  • Maipú y Av. Rivadavia
  • Chacabuco y Adolfo Alsina
  • Chacabuco y Av. Belgrano
  • Chacabuco y México
  • Chacabuco y Av. Independencia
  • Chacabuco y Carlos Calvo
  • Chacabuco y Av. San Juan
  • Chacabuco y Av. Juan de Garay
  • Brasil y Bolívar
  • Brasil y Balcarce
  • Brasil y Azopardo

Sentido a Parque Lezama/Caminito

Desde Terminal Cruceros

  • Av. Don Pedro de Mendoza y Juan Manuel Blanes
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Av. Benito Pérez Galdós
  • Agustín R. Caffarena y Av. Don Pedro de Mendoza

Adicionalmente, durante los días viernes, sábados, domingos y feriados, el recorrido se extiende y se agregan las siguientes paradas:

  • Wenceslao Villafañe y Av. Almte. Brown
  • Av. Almte. Brown y Brandsen
  • Av. Almte. Brown y Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Av. Almte. Brown
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Palos
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Rocha
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Alfredo L. Palacios
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Juan Manuel Blanes
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Av. Benito Pérez Galdós
  • Agustín R. Caffarena y Av. Don Pedro de Mendoza

A Caminito y Colón Fábrica:

  • Wenceslao Villafañe y Av. Almte. Brown
  • Av. Almte. Brown y Brandsen
  • Av. Almte. Brown y Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Av. Almte. Brown
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Palos
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Rocha
  • Av. Don Pedro de Mendoza y Alfredo L. Palacios
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