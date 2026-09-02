El bus eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires extiende su recorrido hasta Caminito Desde septiembre, el eBUS amplía su trayecto durante los fines de semana para llegar hasta el corazón del barrio de La Boca. Por Agregar C5N en









Este servicio moderno y sustentable se presta con conductoras mujeres. Redes Sociales

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, a partir del fin de semana del 5 y 6 de septiembre, el eBUS, el colectivo eléctrico que circula por Microcentro y áreas aledañas, tendrá parada en la zona de la calle Caminito, en el barrio de La Boca, los sábados, domingos y feriados de 9 a 18.

El bus eléctrico conecta algunos de los principales puntos turísticos, culturales y de transporte de la Ciudad. Su recorrido vincula Caminito y Colón Fábrica, la Usina del Arte, San Telmo y el Microcentro con las estaciones de trenes de Retiro, la Terminal de Cruceros Benito Quinquela Martín y el Ministerio de Educación del GCBA.

Los buses, que comenzaron su recorrido en marzo de 2025, funcionan de manera silenciosa, sin generar vibraciones ni emisiones de gases ni compuestos nocivos para la salud y el ambiente. Además, son accesibles para personas con movilidad reducida, mejorando la experiencia de viaje.

Las unidades, conducidas exclusivamente por mujeres, tienen una autonomía de 170 kilómetros y capacidad para aproximadamente 36 pasajeros. Son 100% eléctricos, silenciosos y accesibles para personas con movilidad reducida. Además, cuentan con cámaras de seguridad y sensores de asistencia a la conducción para brindar mayor seguridad vial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio de Movilidad e Infraestructura (@bainfraestructura) El nuevo recorrido del bus eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires. GCBA Recorrido del bus eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires El servicio de eBUS funciona entre Parque Lezama y Terminal de Cruceros los 7 días de la semana. Además presta servicio en días y horarios especiales a Caminito, Usina del Arte y Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.