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"No pude decir que no": el anuncio de Juana Repetto que sorprendió a sus seguidores

La actriz, hija de Reina Reech, contó que se sumará al esperado regreso de una obra de José María Muscari a 15 años de su estreno.

Juana Repetto atraviesa un momento de plenitud profesional tras confirmar su regreso a las tablas.

Juana Repetto atraviesa un momento de plenitud profesional tras confirmar su regreso a las tablas.

Redes sociales

Juana Repetto pasa por un excelente momento profesional y anunció su regreso a los escenarios. "No pude decir que no", contó en redes sociales. La hija de Reina Reech se sumará al elenco de la nueva versión de 8 Mujeres, dirigida por José María Muscari, una comedia dramática que se estrenó el 18 de mayo de 2011 en el Teatro Tabarís de la Ciudad de Buenos Aires.

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La influencer compartió con sus seguidores la emoción por retomar la actuación: "¡No puedo más de la emoción de volver a actuar y volver a hacer teatro, que es de lo que más me gusta de mi profesión!".

El director de teatro hará su versión del clásico de Robert Thomas a partir de octubre en el Multiteatro, con un elenco estelar integrado por Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Silvia Pérez, Mónica Villa y la propia Repetto.

La relectura del guion trajo a la memoria el nombre de dos grandes actrices que la protagonizaron: Norma Pons e Hilda Bernard. Repetto dedicó un momento para homenajear a las artistas que ya no están. "No paro de recordar a las compañeras que partieron", afirmó, y reflexionó sobre la mística y el legado que dejaron los dos íconos del teatro argentino.

Una propuesta imposible de rechazar

Juana Repetto reveló que volver al teatro, y de la mano del reconocido director José María Muscari, no estaba entre sus planes. Actualmente, la influencer comparte su día a día y los desafíos de la crianza de sus tres hijos, Toribio, Belisario y Timoteo, nacido en febrero de 2026. Confesó que el llamado del mediático fue algo inesperado en esta etapa de su vida: "Pensé que me faltaban años para atreverme a volver, pero no pude decir que no a esta obra", confesó en redes.

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