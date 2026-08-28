"No pude decir que no": el anuncio de Juana Repetto que sorprendió a sus seguidores La actriz, hija de Reina Reech, contó que se sumará al esperado regreso de una obra de José María Muscari a 15 años de su estreno. Agregar C5N en









Juana Repetto atraviesa un momento de plenitud profesional tras confirmar su regreso a las tablas. Redes sociales

Juana Repetto pasa por un excelente momento profesional y anunció su regreso a los escenarios. "No pude decir que no", contó en redes sociales. La hija de Reina Reech se sumará al elenco de la nueva versión de 8 Mujeres, dirigida por José María Muscari, una comedia dramática que se estrenó el 18 de mayo de 2011 en el Teatro Tabarís de la Ciudad de Buenos Aires.

La influencer compartió con sus seguidores la emoción por retomar la actuación: "¡No puedo más de la emoción de volver a actuar y volver a hacer teatro, que es de lo que más me gusta de mi profesión!".

El director de teatro hará su versión del clásico de Robert Thomas a partir de octubre en el Multiteatro, con un elenco estelar integrado por Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Silvia Pérez, Mónica Villa y la propia Repetto.

La relectura del guion trajo a la memoria el nombre de dos grandes actrices que la protagonizaron: Norma Pons e Hilda Bernard. Repetto dedicó un momento para homenajear a las artistas que ya no están. "No paro de recordar a las compañeras que partieron", afirmó, y reflexionó sobre la mística y el legado que dejaron los dos íconos del teatro argentino.