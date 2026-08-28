"No pude decir que no": el anuncio de Juana Repetto que sorprendió a sus seguidores

Juana Repetto pasa por un excelente momento profesional y anunció su regreso a los escenarios. "No pude decir que no", contó en redes sociales. La hija de Reina Reech se sumará al elenco de la nueva versión de 8 Mujeres, dirigida por José María Muscari, una comedia dramática que se estrenó el 18 de mayo de 2011 en el Teatro Tabarís de la Ciudad de Buenos Aires.
La influencer compartió con sus seguidores la emoción por retomar la actuación: "¡No puedo más de la emoción de volver a actuar y volver a hacer teatro, que es de lo que más me gusta de mi profesión!".
El director de teatro hará su versión del clásico de Robert Thomas a partir de octubre en el Multiteatro, con un elenco estelar integrado por Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Silvia Pérez, Mónica Villa y la propia Repetto.
La relectura del guion trajo a la memoria el nombre de dos grandes actrices que la protagonizaron: Norma Pons e Hilda Bernard. Repetto dedicó un momento para homenajear a las artistas que ya no están. "No paro de recordar a las compañeras que partieron", afirmó, y reflexionó sobre la mística y el legado que dejaron los dos íconos del teatro argentino.
Una propuesta imposible de rechazar
Juana Repetto reveló que volver al teatro, y de la mano del reconocido director José María Muscari, no estaba entre sus planes. Actualmente, la influencer comparte su día a día y los desafíos de la crianza de sus tres hijos, Toribio, Belisario y Timoteo, nacido en febrero de 2026. Confesó que el llamado del mediático fue algo inesperado en esta etapa de su vida: "Pensé que me faltaban años para atreverme a volver, pero no pude decir que no a esta obra", confesó en redes.