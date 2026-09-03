US Open: Francisco Cerúndolo le ganó al alemán Struff en cinco sets y se metió en tercera ronda

El argentino se impuso tras cuatro horas de batalla y consiguió una victoria en cinco parciales para seguir en carrera. Taylor Fritz será su próximo rival. Por su parte, Nadia Podoroska quedó eliminada al caer con la polaca Iga Swiatek.

Francisco Cerúndolo se bancó una batalla de más de cuatro horas en Nueva York y se metió en la tercera ronda del US Open tras vencer al alemán Jan-Lennard Struff en cinco sets. El argentino, número 25 del ranking, festejó con la tribuna y ya piensa en su próximo cruce ante Taylor Fritz.

La nueva ronda del torneo de Nueva York tuvo gran presencia argentina con la victoria de Cerúndolo y la derrota de Nadia Podoroska, que se despidió de la competencia tras ser vencida por la número uno del mundo, Iga Swiatek, mientras que Marco Trungelliti se medía esta tarde con Alexander Blockx.

Cerúndolo aguantó una maratón de más de cuatro horas en Nueva York y terminó festejando con un triunfo épico: 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3 frente al alemán. Si bien el argentino reconoció que no tuvo su mejor día, valoró haber aguantado la presión y la agresividad del rival. "Estoy contento por haber bancado en defensa"”, se sinceró.

Ahora lo espera Taylor Fritz, que viene de arrasar a Bellucci, y tendrá un día para recuperar energías y ajustar el juego. Con la tribuna de su lado y tres argentinos ya en tercera ronda, Francisco se ilusiona con seguir metiendo ruido en el US Open.

Pero no todo fue festejo para la Argentina, ya que Nadia Podoroska no pudo con la número uno del mundo y se despidió del US Open tras caer 6-3 y 6-2 frente a la polaca Iga Swiatek.

De todos modos, la buena noticia para la legión argentina llegó con Mariano Navone y Tomás Etcheverry, que ya están en tercera ronda y se cruzarán este viernes en un duelo bien argento. Navone viene de dar el golpe histórico al eliminar a Djokovic en primera ronda y luego superar a Berrettini, mientras que Etcheverry dejó en el camino al británico Fearnley tras un partido interrumpido por lluvia.

Será la primera vez que se enfrenten en el circuito ATP, aunque en Challenger y Future ya hubo antecedentes: dos choques y ambos quedaron para el platense. Con este cruce, el US Open asegura un argentino en octavos y mantiene viva la ilusión de seguir metiendo ruido en el último Grand Slam del año.

Un US Open inusual

El último Grand Slam del año no tendrá al Nº 1 del mundo, Jannik Sinner, que se bajó por una lesión en una rodilla. Sin embargo, la buena noticia es que vuelve Carlos Alcaraz. El torneo tendrá también el regreso de la leyenda Stan Wawrinka, quien recibió una Wild Card a último momento. En cuanto a los argentinos, serán 11 en el cuadro masculino y dos en el femenino.

Australian Open

Este torneo trae buenos recuerdos a Argentina porque es el último trofeo de ese calibre obtenido por una raqueta albiceleste: Juan Martín del Potro. La Torre de Tandil fue el último campeón no europeo en conseguir un Major. La conquista fue en 2009 contra Roger Federer y luego llegó a la final en 2018, pero perdió ante el serbio Novak Djokovic.

En cuanto al certamen de este año, la ausencia de Sinner es una de las peores noticias. Además, defendía los puntos de la final. El italiano, número uno del mundo y campeón en 2024, se bajó por una lesión en la rodilla derecha. Su ausencia deja abierto el cuadro masculino y modifica el grupo de candidatos al título. Sin embargo, no está en riesgo el número 1.