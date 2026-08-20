Leandro Santoro presentó un proyecto para frenar el hostigamiento a los deudores

El legislador de Es Ahora Buenos Aires propuso crear un registro de agentes y agencias de cobranzas extrajudiciales con una licencia. "Hay personas que las están hostigando las 24 horas del día", remarcó.

El legislador porteño de Es Ahora Buenos Aires Leandro Santoro presentó un proyecto de ley para ponerle un freno al hostigamiento a los deudores, debido al acoso sistemático de las agencias. La propuesta se produjo en medio de los niveles récord de morosidad por préstamos y tarjetas de crédito para cubrir sus gastos diarios.

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En la red social Instagram, Santoro cargó contra la persecución a los morosos: "Todos sabemos que no se puede hostigar a una persona porque tiene una deuda, ¿no? Todos somos conscientes de que es una locura que llamen un familiar para pedirle que interceda para evitar que esa persona caiga en el veraz. ¿Somos conscientes que hay personas que las están hostigando las 24 horas del día agencias de cobranzas extrajudiciales o departamentos de cobranzas de empresas y que le impiden poder trabajar y desarrollar una vida normal porque perdieron la tranquilidad y la estabilidad emocional?"

En tal sentido, explicó su proyecto. "Esto que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires está penado por la ley, pero faltan herramientas para sancionar a los responsables de las cobranzas extrajudiciales. Por eso vamos a sancionar una ley en esta legislatura que cree el registro de agentes y agencias de cobranzas extrajudiciales y que les dé una licencia", señaló.

También pidió que la población exponga su situación en la Legislatura porteña: "¿Con qué intención? Con la intención de que si incumple la ley actual se les impida trabajar , pero necesito que me des una mano. Te voy a pedir que te inscribas acá para venir a la Legislatura porteña a contarnos tu caso, para que la política se entere cómo es la vida de una persona normal que atraviesa los días tratando de juntar lo que puede para saldar las deudas y viviendo lo que puede con un hostigamiento que a veces resulta insoportable".

"Te voy a pedir que te vengas a esta Legislatura a contarle a la política cómo es tu vida. Así que anotate acá y ayudame a construir una ley que permita de manera concreta, efectiva, rápida y eficiente resolver este problema de manera inmediata", agregó.

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la morosidad de las familias

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el fuerte crecimiento del endeudamiento y la morosidad de los hogares. En una columna de opinión publicada en La Gaceta de Tucumán, sostuvo que el crédito dejó de ser utilizado únicamente para financiar bienes o inversiones y que, para millones de personas, pasó a ser una herramienta para afrontar gastos básicos.

Bajo el título “Argentina, no sos vos”, Kicillof afirmó que más del 60% de los adultos argentinos tiene algún tipo de deuda. De acuerdo con las cifras que presentó, se trata de unos 21 millones de personas, mientras que cerca de seis millones ya se encuentran en situación de mora.

El gobernador también señaló un marcado deterioro en los niveles de cumplimiento de las obligaciones financieras durante los últimos dos años y medio. Según los datos citados en su columna, la morosidad pasó del 2,5% al 12,8% en los bancos y del 5,7% al 24,5% en las billeteras digitales.

La situación también se reflejó en otros mecanismos de financiamiento. En las tarjetas de crédito, la morosidad habría aumentado del 10,5% al 36,4%, mientras que en las financieras no bancarias pasó del 17,5% a casi el 43%.

Para Kicillof, la evolución de esos indicadores evidencia un problema que excede el mayor uso del crédito. Según su análisis, una parte creciente de las familias se endeuda para sostener sus gastos habituales y cubrir necesidades que antes podían afrontar con sus ingresos.