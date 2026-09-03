3 de septiembre de 2026 Inicio
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La Legislatura porteña aprobó la obligatoriedad de la sala de 3 años en la Ciudad de Buenos Aires

La votación fue por unanimidad y todos los menores de edad deberán tener garantizado el acceso a una vacante educativa. El texto legislativo atribuyó la posibilidad de implementar la medida a la caída de la tasa de natalidad.

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Legislatura porteña.

Legislatura porteña.

Con la aprobación por unanimidad de la ley que establece la incorporación de la sala de 3 años a la enseñanza obligatoria, la Ciudad de Buenos Aires dio otro importante paso para fortalecer el acceso y las oportunidades de aprendizaje de los chicos, favorecer su desarrollo integral y acompañar a las familias en una etapa clave de la vida.

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La nueva norma, sancionada este jueves en la Legislatura porteña, establece la obligatoriedad de la educación a partir de la sala de 3 años del Nivel Inicial: todos los menores de edad deben tener garantizado el acceso a una vacante educativa.

"Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender. Felicitaciones a Sergio Siciliano, a Mercedes Miguel, y a todas las fuerzas políticas que trabajaron en conjunto para convertirlo en ley por unanimidad”, celebró el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La ministra de Educación, Mercedes Miguel, afirmó: “Tenemos el compromiso de poner siempre el aprendizaje y el bienestar de los chicos en el centro. El inicio de la trayectoria educativa a temprana edad es una prioridad clave; por eso, la obligatoriedad de la sala de 3 años es un paso fundamental que garantiza de manera equitativa mejores oportunidades de desarrollo integral para toda la vida”.

Cuándo entrará en vigencia la ley aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña

Con la ley, se deberá asegurar progresivamente en la Ciudad la disponibilidad de oferta de doble jornada y la modalidad de asistencia flexible (jornada simple o doble) para familias o tutores a cargo de niños de 3 años que así lo requieran.

La ley entrará en vigencia en 2027 contemplándose un plazo de dos años para adecuar la oferta en sala de 3 años e incorporar a la enseñanza oficial a los niños que asisten a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines inscriptos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales, generando las condiciones para mantener la extensión de la jornada de origen.

Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña.

Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña.

El reglamento de Inscripción en Línea establecerá que los nenes matriculados en sala de 2 tendrán prioridad en la asignación de vacantes para 2027. En los fundamentos del proyecto se señala que la Ciudad se encuentra “en un contexto demográfico singular que abre una ventana de oportunidad para avanzar” con esta legislación.

La sostenida caída de la tasa de natalidad registrada en los últimos años (una reducción del 50% en 2024 respecto a 2014) —que profundiza la tendencia descendente iniciada en la década anterior— genera condiciones favorables para planificar la expansión de la cobertura educativa en el nivel inicial, optimizando la infraestructura existente y fortaleciendo la calidad de la oferta”, sostiene el texto.

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