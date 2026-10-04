Las repercusiones del arco político argentino ante las elecciones en Brasil Con Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva rumbo al balotaje, las repercusiones en Argentina no tardaron en llegar. El presidente Javier Milei y todo su bloque reafirmó su apoyo al hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, mientras que dirigentes opositores como Juan Grabois se pronunciaron en favor de Lula. Por Agregar C5N en









Impacto regional: la política argentina respondió al escenario brasileño.

El resultado de las elecciones en Brasil dividió opiniones en el oficialismo y la oposición argentina y generó rápidas repercusiones en redes sociales: mientras sectores cercanos al gobierno libertario se alinearon con Flávio Bolsonaro, referentes opositores expresaron su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva. La disputa expuso una vez más la polarización regional y anticipa un escenario de confrontación ideológica que también marcará la política argentina de cara a 2027, con impacto directo en la agenda bilateral y en la dinámica del Mercosur.

Por el lado del oficialismo, el presidente Javier Milei volvió a mostrar su respaldo a la familia Bolsonaro y celebró en redes sociales la victoria parcial obtenida en Brasil este domingo. "Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas", festejó el libertario en X la "histórica elección ante el comunista de Lula" y aseguró: "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) En la misma línea, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también se sumó a los festejos con mensajes de apoyo, reforzando la sintonía ideológica del oficialismo argentino con el candidato brasileño y marcando distancia frente a las expresiones opositoras que se inclinan por Lula da Silva. "Se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica", expresó la Senadora Nacional en su cuenta oficial de X.

Se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica.



Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo.



Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 5, 2026 También se sumó a la felicitación al candidato por Partido Liberal el canciller Pablo Quirno, quien celebró públicamente la victoria parcial de Flávio Bolsonaro en Brasil. Su mensaje reforzó la sintonía del oficialismo argentino con el dirigente brasileño. Por su parte, el principal asesor del Presidente, Santiago Caputo, citó una publicación del dirigente del Partido Liberal y destacó que “la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del Cielo”.

TMAP https://t.co/cBFikaxVIY — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 5, 2026 En la misma sintonía, el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, también se sumó a las felicitaciones y llamó “amigo” a Flávio Bolsonaro, celebrando “esta victoria en primera vuelta” y saludando “a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”. También se sumó a la celebración por redes sociales el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Es una alegría ver que las ideas de la libertad siguen encontrando cada vez más respaldo en nuestra región. Un paso importante de cara a lo que viene. Mis mejores deseos para el balotaje", festejó.