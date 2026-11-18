Cómo suenan Ca7triel y Paco Amoroso en el GTA 6 Los artistas participan con una canción en el esperado videojuego de Rocskstar Games junto al DJ Fred Again y la cantante PinkPantheress Ya se puede jugar en la PlayStation 5 y en las Xbox Series. Agregar C5N en









Ca7triel y Paco Amoroso en el soundtrack del GTA VI.

La banda de sonido del vide juego GTA 6 tiene entre los artistas a los argentinos Ca7triel y Paco Amoroso. El soundtrack incluye a más de 34 temas originales y el videojuego ya se puede adquirir en la PlayStation 5 y en las Xbox Series.

La música que suena en las radios de Vice City está a cargo de varios artistas reconocidos mundialmente, desafiando los géneros.

"Con 34 pistas originales que capturan la energía eléctrica de Vice City y Leonida, de un elenco de artistas que desafía géneros", había anunciado la compañía Rockstar Games.