4 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro: "Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas"

Con el 99,04% de las mesas escrutadas, el presidente argentino celebró que el hijo del expresidente Jair acumuló casi dos puntos porcentuales más que el mandatario brasileño. "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad", apuntó.

Por
Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva, tres veces presidente de Brasil.
Te puede interesar:

Lula da Silva, tras el resultado de la primera vuelta: "Mañana empieza la nueva campaña"

"Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas", festejó el libertario en X la "histórica elección ante el comunista de Lula" y aseguró: "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad".

Antes de que cualquiera de los dos candidatos se pronuncie respecto al conteo, Milei le deseó a Flávio Bolsonaro: "Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos".

La primera vuelta en Brasil se gana con el 50% de los votos, como ninguno de los candidatos alcanzó ni superó ese porcentaje, Lula da Silva y Bolsonaro deberán volver a medirse en el balotaje del 25 de octubre. Con el 99,18% de las mesas escrutadas, la diferencia de votos entre ambos es de 2.601.968 a favor del hijo del exmandatario condenado.

En esa fecha, más de 150 millones de ciudadanos habilitados para votar volverán a las urnas electrónicas para definir en un mano a mano directo entre el postulante opositor del Partido Liberal (PL) y el actual mandatario y referente del Partido de los Trabajadores (PT).

Aún así, Milei celebró de forma adelantada junto a una foto de ambos con una bandera de la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

Lula da Silva y los balotajes: una historia de grandes victorias

El presidente de Brasil, Lula da Silva, tiene un antecedente particular cada vez que llegó a una segunda vuelta y logró ganar la elección presidencial: nunca perdió un balotaje en las tres ocasiones en las que terminó consagrándose presidente de Brasil. En 2002 derrotó a José Serra y consiguió por primera vez llegar al Palacio del Planalto, mientras que en 2006 superó a Geraldo Alckmin para obtener la reelección.

Su último triunfo en una segunda vuelta ocurrió en 2022, cuando protagonizó una ajustadísima definición frente a Jair Bolsonaro. Lula obtuvo el 50,90% de los votos válidos contra el 49,10% de su rival, una diferencia de poco más de 2,1 millones de sufragios que le permitió regresar a la Presidencia después de 12 años.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil.

Sin embargo, la historia electoral de Lula en balotajes también incluye una derrota. En 1989, en la primera elección presidencial directa tras la dictadura, llegó a la segunda vuelta contra Fernando Collor de Mello, pero perdió por menos de cinco puntos porcentuales. Desde entonces, sus tres victorias en segunda vuelta -2002, 2006 y 2022- construyeron un antecedente que vuelve a cobrar relevancia ante una eventual nueva definición electoral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Flávio Bolsonaro, tras los resultados finales de las elecciones presidenciales en Brasil. 

Flávio Bolsonaro, tras la ventaja en primera vuelta: "Yo quiero la oportunidad de cuidar a Brasil"

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro definirán las elecciones en Brasil en segunda vuelta.

Lula recortó la diferencia con Bolsonaro y se medirán en balotaje

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizaron la elección en Brasil. 

Cuándo será el balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

Sergio Moro ganó las elecciones a gobernador de Paraná como candidato del Partido Liberal.

Sergio Moro, el juez que condenó a Lula, arrasó en Paraná y fue elegido gobernador

Michelle Bolsonaro se convierte en la primera exprimera dama senadora en Brasil. 

La esposa de Jair Bolsonaro fue electa senadora por el Distrito Federal, con el 29% de los votos

En lo que va de escrutinio se mantiene la historica divisiòn regional del voto en Brasil. 

El voto por regiones: el Nordeste sostuvo otra vez a Lula mientras que San Pablo hizo la diferencia a favor de Bolsonaro

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Balempezaron a salir con un vínculo libre o abierto a finales de 2024. 

¡Sorpresa!: el gesto romántico de Evelyn Botto que descolocó a Fede Bal

Me enamoré, taradas!, se lee en la remera de las cocineras.

Banquete, cintas, bingo musical y Sandro: Lali mostró sus dos despedidas de soltera en Argentina

Roberto Pettinato pidió disculpas tras suspender su show en España por motivos de salud.

Preocupación por la salud de Roberto Pettinato: debió suspender un show en España y habló desde la cama

Peter Ostrum interpretó a Charlie Bucket en 1971 y, tras alejarse del cine, construyó una carrera profesional completamente diferente.

Qué fue de la vida de Peter Ostrum, el actor que hizo de Charlie Bucket en Willy Wonka y la fábrica de chocolate original

El actor que rechazó Arma Mortal y se terminó convirtiendo en un ícono del cine de acción.

Rechazó Arma Mortal pero dio lugar a un detective histórico en el cine: quién es

Así fue la transformación de Wanda Nara para su debut en el cine.

Debut en el cine: así fue la impactante transformación de Wanda Nara

últimas noticias

Lula da Silva, tres veces presidente de Brasil.

Lula da Silva, tras el resultado de la primera vuelta: "Mañana empieza la nueva campaña"

Hace 7 minutos
Flávio Bolsonaro, tras los resultados finales de las elecciones presidenciales en Brasil. 

Flávio Bolsonaro, tras la ventaja en primera vuelta: "Yo quiero la oportunidad de cuidar a Brasil"

Hace 26 minutos
play
La fuerza policial de Singapur sumó inteligencia artificial.

Seguridad versión 4.0: Singapur desarrolló robots humanoides con Inteligencia Artificial para luchar contra el delito

Hace 28 minutos
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro definirán las elecciones en Brasil en segunda vuelta.

Lula recortó la diferencia con Bolsonaro y se medirán en balotaje

Hace 35 minutos
Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

Milei felicitó a Bolsonaro: "Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas"

Hace 47 minutos