Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro: "Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas"

Con el 99,04% de las mesas escrutadas, el presidente argentino celebró que el hijo del expresidente Jair acumuló casi dos puntos porcentuales más que el mandatario brasileño. "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad", apuntó.

El presidente argentino, Javier Milei , celebró que el hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro acumuló el 47,18% de los votos en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, con el 99,18% de las mesas escrutadas, y le sacó casi dos puntos porcentuales al jefe de Estado que busca la reelección , Lula da Silva , que reunió el 44,98% de los comicios.

"Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas", festejó el libertario en X la "histórica elección ante el comunista de Lula" y aseguró: " El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad ".

Antes de que cualquiera de los dos candidatos se pronuncie respecto al conteo, Milei le deseó a Flávio Bolsonaro : " Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos".

La primera vuelta en Brasil se gana con el 50% de los votos, como ninguno de los candidatos alcanzó ni superó ese porcentaje, Lula da Silva y Bolsonaro deberán volver a medirse en el balotaje del 25 de octubre . Con el 99,18% de las mesas escrutadas, la diferencia de votos entre ambos es de 2.601.968 a favor del hijo del exmandatario condenado.

LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro , por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina… pic.twitter.com/JvnpGg7uiu

En esa fecha, más de 150 millones de ciudadanos habilitados para votar volverán a las urnas electrónicas para definir en un mano a mano directo entre el postulante opositor del Partido Liberal (PL) y el actual mandatario y referente del Partido de los Trabajadores (PT).

Aún así, Milei celebró de forma adelantada junto a una foto de ambos con una bandera de la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

Lula da Silva y los balotajes: una historia de grandes victorias

El presidente de Brasil, Lula da Silva, tiene un antecedente particular cada vez que llegó a una segunda vuelta y logró ganar la elección presidencial: nunca perdió un balotaje en las tres ocasiones en las que terminó consagrándose presidente de Brasil. En 2002 derrotó a José Serra y consiguió por primera vez llegar al Palacio del Planalto, mientras que en 2006 superó a Geraldo Alckmin para obtener la reelección.

Su último triunfo en una segunda vuelta ocurrió en 2022, cuando protagonizó una ajustadísima definición frente a Jair Bolsonaro. Lula obtuvo el 50,90% de los votos válidos contra el 49,10% de su rival, una diferencia de poco más de 2,1 millones de sufragios que le permitió regresar a la Presidencia después de 12 años.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil. Web

Sin embargo, la historia electoral de Lula en balotajes también incluye una derrota. En 1989, en la primera elección presidencial directa tras la dictadura, llegó a la segunda vuelta contra Fernando Collor de Mello, pero perdió por menos de cinco puntos porcentuales. Desde entonces, sus tres victorias en segunda vuelta -2002, 2006 y 2022- construyeron un antecedente que vuelve a cobrar relevancia ante una eventual nueva definición electoral.