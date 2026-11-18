Le empresa estableció como requisito obligatorio instalar la última versión del software de la consola para iniciar el esperado juego. La actualización ocupa 1,3 GB y apunta a corregir problemas de seguridad.

Los usuarios de PlayStation 5 deberán instalar una actualización obligatoria del sistema para poder jugar a GTA 6. La advertencia fue difundida por Sony a través de sus canales oficiales y también compartida por Rockstar Games, ante la inminente habilitación del videojuego.

La versión requerida es la 26.07-14.23.00 , que comenzó a distribuirse el martes 17 de noviembre y tiene un tamaño aproximado de 1,3 GB. Sin esta actualización, la consola no permitirá iniciar el título, incluso si el usuario ya completó la precarga y tiene todos los archivos del juego instalados.

Por ese motivo, PlayStation recomendó realizar el procedimiento con anticipación para evitar inconvenientes cuando se habilite el acceso al juego, previsto para las 00 del jueves 19 de noviembre.

Aunque la compañía no brindó una explicación detallada sobre la medida, las notas oficiales del nuevo firmware mencionan correcciones vinculadas con la seguridad del sistema.

El especialista en modificaciones de consolas Lance McDonald señaló que la versión anterior del software, identificada como 14.22, tendría una vulnerabilidad que permitiría extraer copias del videojuego. Según esa hipótesis, la actualización buscaría impedir que se aproveche ese fallo para acceder anticipadamente al contenido.

Sin embargo, Sony no confirmó que exista una relación directa entre esa supuesta vulnerabilidad y la exigencia de instalar el nuevo firmware. Por lo tanto, el motivo específico de la restricción no fue explicado oficialmente.

Además, la actualización habría provocado que las consolas con versiones anteriores perdieran el acceso a PlayStation Network, sin el período de tolerancia habitual que, según McDonald, la compañía suele conceder antes de exigir un nuevo software.

Cómo actualizar la PS5 para jugar al GTA 6

Para comprobar si la consola cuenta con la versión necesaria, los usuarios deben ingresar en Ajustes, seleccionar Sistema y luego dirigirse a Software del sistema. Allí deberán entrar en el apartado de actualización y ajustes para verificar si hay una nueva versión disponible.

En caso de que aparezca la opción, será necesario iniciar la descarga e instalación y esperar a que finalice el proceso.

La descarga de 1,3 GB corresponde al sistema operativo de la PS5 y no a un parche adicional de GTA 6. Por eso, quienes ya tengan el juego precargado no necesitarán descargar nuevamente sus archivos: solamente deberán actualizar el software de la consola.