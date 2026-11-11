En medio de la investigación, la detenida fue señalada como la autora del hecho que conmueve al fútbol.

Marigerson Barbosa Carneiro fue atacado por la espalda de una puñalda.

La investigación por el crimen del padre de Rony , el delantero de Santos de Brasil, dio un giro escalofriante luego que revelaron qué fue lo que confesó la mujer detenida , acusada del hecho, durante el interrogatorio.

El crimen que conmociona a Brasil: qué pasó con el padre del futbolista

Marigerson Barbosa Carneiro fue encontrado con una herida mortal de arma blanca en el cuello , y en las últimas horas trascendieron nuevos detalles de la investigación y la declaración de la única detenida por el crimen , que habría revelado un conflicto económico con la víctima.

Durante el interrogatorio, Selma Soares Cordovil, de 48 años, habría reconocido que mantuvo relaciones sexuales con el hombre a cambio de dinero , pero tras una semana desde el encuentro, todavía no había recibido el pago que habían acordado , por lo que esa situación habría sido el origen del conflicto que terminó con la muerte del hombre de 72 años.

Además, de acuerdo a la reconstrucción de los hechos difundida por la policía estatal continúa entonces con el relato de un testigo, que añadió que Barbosa Carneiro fue atacado por la espalda con una única puñalada de un cuchillo de 20 centímetros, que quedó en poder de los investigadores para avanzar con las pericias correspondientes.

Marigerson después de ser apuñalado fue inmediatamente trasladado por los servicios de emergencia, pero falleció horas después por la gravedad de las heridas. Al conocer la noticia, el jugador y capitán de Santos, Neymar Jr le prestó su avión privado a Rony para que pueda viajar a despedirse de su padre.

Cuchillo de 20 cm que utilizó la mujer para apuñalar al padre de Rony

El comunicado de Rony tras el fallecimiento de su padre

Hoy he recibido una de las noticias más duras de mi vida: el fallecimiento de mi padre.

Recibo esta noticia con profunda tristeza y dolor en mi corazón, pero me mantengo firme en mi fe, confiando en que Dios es nuestro apoyo y que Él nos dará la fuerza para superar este difícil camino.

Quiero expresar mi gratitud al Santos Futebol Clube, al cuerpo técnico, especialmente al entrenador Cuca, y a todos los que han demostrado cariño, comprensión y solidaridad desde que recibieron la noticia.

Mi más sincero agradecimiento a Neymar por su generosidad y disposición para ofrecernos su avión y ayudarnos en estos momentos, haciendo posible que mi familia pudiera viajar.

Gracias también a todos los amigos, familiares y personas que me están mostrando su apoyo y oraciones a mí y a mi familia.

En estos momentos, mi deseo es estar con mi familia, honrar la memoria de mi padre y encontrar la fuerza para seguir adelante.

Me mantengo firme en mi fe porque sé que Dios está con nosotros incluso en los momentos más difíciles.

«El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu.» (Salmo 34:18)

Que Dios consuele nuestros corazones.

Rony