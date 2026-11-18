La UIA pidió un plan a 6 años para bajar impuestos y alertó por la caída del empleo Mientras el sector textil y metalmecánico concentran más de la mitad de los empleos perdidos, la Junta Directiva mantuvo una reunión donde analizaron la realidad del sector y plantearon avanzar en un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial que incluye una reducción impositiva. Por Agregar C5N en









Martín Rapallini, presidente de la UIA.

La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a encender una luz de alarma sobre la situación de las empresas en el país. Tras su última reunión de Junta Directiva, los empresarios advirtieron que el empleo en el sector cayó por vigésimo segundo mes consecutivo y, en este marco, plantearon avanzar en un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial que incluye una reducción impositiva para los próximos seis años.

Según los últimos números relevados por la entidad, los rubros textil y metalmecánico explican más de la mitad de esa pérdida acumulada desde agosto de 2023. El petitorio de seis puntos fue presentado al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, bajo la idea busca comprometer a la Nación, las provincias y los municipios en un esquema gradual de seis años para reducir los impuestos que encarecen la producción.

La iniciativa, adelantada en la Conferencia Industrial del pasado 3 de noviembre pasado, busca establecer un tratamiento tributario diferencial para los sectores industriales que compiten internacionalmente, con el objetivo de generar condiciones más equitativas frente a la producción de otros países.

La UIA publicó un informe con los número rojos del sector en producción y empleo, justo cuando sus referentes fueron señalados por el presidente Javier Milei. En este panorama complejo, la UIA rescató dos datos positivos: las exportaciones industriales marcaron un récord en septiembre, proyectando un saldo comercial favorable de u$s30.000 millones en el años, y los precios de las fábricas subieron muy por debajo de la inflación general.