11 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Pese al alza de las exportaciones, el intercambio comercial con Brasil cayó un 3% interanual en octubre

El volumen total de negocios bilaterales alcanzó los u$s2.790 millones durante el décimo mes del año. La balanza arrojó un déficit para el país, aunque la brecha negativa anual experimentó una fuerte reducción frente a los números de 2025.

Por
Las exportaciones argentinas hacia Brasil sumaron un total de u$s1.260 millones.

Las exportaciones argentinas hacia Brasil sumaron un total de u$s1.260 millones.

Telam

El intercambio comercial entre la Argentina y Brasil registró un volumen de u$s2.790 millones en octubre, lo que representa una contracción del 3% interanual.

El tribunal electoral halló retrasos y falta de transparencia en la conducta global de la empresa tecnológica. 
Te puede interesar:

La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir requerimientos durante las elecciones

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios publicó el último informe sobre la actividad económica bilateral. El documento confirmó un aumento general del 4,8% en contraste con el mes de septiembre.

Las exportaciones argentinas hacia Brasil sumaron un total de u$s1.260 millones. Esta cifra mensual representó un crecimiento interanual del 1,8%.

Con este resultado oficial, las ventas nacionales al exterior acumularon ocho meses consecutivos con tendencia al alza. Los mayores envíos de aluminio, petróleo, polímeros y cereales impulsaron este incremento favorable.

El sector automotriz disminuyó sus compras al exterior

Las importaciones desde Brasil bajaron un 6,7% en la medición interanual de octubre. El monto mensual de estas compras alcanzó exactamente los u$s1.530 millones.

Esta caída general se explicó por una merma sustancial en la adquisición de vehículos de pasajeros. Las partes, los accesorios y los transportes de carga también registraron números a la baja.

El saldo comercial del mes dejó un déficit de u$s270 millones para la Argentina. El rojo acumulado del año se ubicó en u$s1.957 millones, una cifra muy inferior a los u$s5.082 millones de la temporada 2025.

La Argentina ocupó el cuarto lugar histórico entre los mayores proveedores y compradores de Brasil. China, Estados Unidos y Alemania o Países Bajos superaron al mercado nacional en ambos listados de intercambio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marigerson Barbosa Carneiro fue atacado por la espalda de una puñalda.

Revelan la confesión de la mujer detenida por el crimen del padre del futbolista de Brasil

Marigerson Barbosa Carneiro junto a su hijo Rony, delantero del Santos. 

El crimen que conmociona a Brasil: qué pasó con el padre del futbolista

 Marigerson Barbosa Carneiro junto a su hijo Rony, delantero del Santos. 

Luto en el fútbol: mataron al padre de Rony, delantero del Santos

Vanderlei disputó más de 500 partidos con Cruzeiro y quedó en la historia grande del fútbol brasileño.

Murió Vanderlei, el ex Cruzeiro al que Hugo Gatti le atajó el penal con el que Boca ganó su primera Libertadores

El piloto argentino de 23 años llevarán los colores de su equipo en el buzo antiflama.

A lo Boca: Colapinto correrá con un buzo azul y amarillo en el Gran Premio de Brasil

Janones, junto a Lula da Silva.

"El 60% de lo que hicimos en Brasil es repetible en la Argentina": el consejo del "General" del ejército digital de Lula al peronismo

Rating Cero

Pampita peregrinó hacia Lujan y aseguran que protagonizó un enfrentamiento que se hizo viral.

Escándalo con Pampita en la misa del papa León XIV: aseguran que un grupo de fieles la habría echado del lugar

Felipe Fort

El inesperado gesto de Felipe fort durante la misa del papa León XIV que emocionó a todos: "Dios es bueno"

Mientras la Diva de los almuerzos y cenas se recupera, la señal de aire modificó su estrategia televisiva.

Sin vueltas: la drástica decisión que tomó el El Trece ante la ausencia de Mirtha Legrand

Patricio Sardelli sorprendió a un pequeño fan de Airbag. 

Pato Sardelli sorprendió a un nene fan de Airbag en su casa: ¿qué le regaló?

El terrible audio que se filtró: Venian mal desde hace mucho tiempo

Llanto, acusaciones e infidelidad: el explosivo audio que destapó la crisis de una pareja de Gran Hermano

La actriz se explayó sobre su momento sentimental.

Es bailarina, se separó hace 7 meses del padre de su hijo y está buscando pareja: "Está lleno de princesos"

últimas noticias

Pity Álvarez no participó de la audiencia vía Zoom, como estaba previsto.

La Fiscalía pidió una pena de 18 años y 6 meses de prisión para Pity Álvarez: "Jugó a ser Dios"

Hace 13 minutos
Las exportaciones argentinas hacia Brasil sumaron un total de u$s1.260 millones.

Pese al alza de las exportaciones, el intercambio comercial con Brasil cayó un 3% interanual en octubre

Hace 23 minutos
El tribunal electoral halló retrasos y falta de transparencia en la conducta global de la empresa tecnológica. 

La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir requerimientos durante las elecciones

Hace 26 minutos
Pampita peregrinó hacia Lujan y aseguran que protagonizó un enfrentamiento que se hizo viral.

Escándalo con Pampita en la misa del papa León XIV: aseguran que un grupo de fieles la habría echado del lugar

Hace 26 minutos
Tomás Eduardo Natenzon tiene 25 años y es bombero voluntario.

Declaró el bombero que intentó llegar al escenario del Papa con credenciales falsas y por ahora seguirá detenido

Hace 32 minutos