Pese al alza de las exportaciones, el intercambio comercial con Brasil cayó un 3% interanual en octubre

El volumen total de negocios bilaterales alcanzó los u$s2.790 millones durante el décimo mes del año. La balanza arrojó un déficit para el país, aunque la brecha negativa anual experimentó una fuerte reducción frente a los números de 2025.

El intercambio comercial entre la Argentina y Brasil registró un volumen de u$s2.790 millones en octubre, lo que representa una contracción del 3% interanual.

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La Cámara Argentina de Comercio y Servicios publicó el último informe sobre la actividad económica bilateral. El documento confirmó un aumento general del 4,8% en contraste con el mes de septiembre.

Las exportaciones argentinas hacia Brasil sumaron un total de u$s1.260 millones. Esta cifra mensual representó un crecimiento interanual del 1,8%.

Con este resultado oficial, las ventas nacionales al exterior acumularon ocho meses consecutivos con tendencia al alza. Los mayores envíos de aluminio, petróleo, polímeros y cereales impulsaron este incremento favorable.

Las importaciones desde Brasil bajaron un 6,7% en la medición interanual de octubre. El monto mensual de estas compras alcanzó exactamente los u$s1.530 millones.

Esta caída general se explicó por una merma sustancial en la adquisición de vehículos de pasajeros. Las partes, los accesorios y los transportes de carga también registraron números a la baja.

El saldo comercial del mes dejó un déficit de u$s270 millones para la Argentina. El rojo acumulado del año se ubicó en u$s1.957 millones, una cifra muy inferior a los u$s5.082 millones de la temporada 2025.

La Argentina ocupó el cuarto lugar histórico entre los mayores proveedores y compradores de Brasil. China, Estados Unidos y Alemania o Países Bajos superaron al mercado nacional en ambos listados de intercambio.