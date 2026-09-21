"Gente desalmada": Dolores Fonzi denunció el ajuste cultural de Milei durante el Festival de San Sebastián

La actriz presentó la miniserie Mis muertos tristes y apuntó contra las políticas culturales del gobierno de Javier Milei, denunciando el retiro de subsidios y la falta de apoyo estatal. “‘Gente desalmada gobernando", expresó en conferencia de prensa y sostuvo que se trata de un intento de “matar lo poco de alma que queda”.

Dolores Fonzi aprovechó el Festival de San Sebastián para lanzar una dura crítica al ajuste cultural en Argentina y al gobierno de Javier Milei. Sus declaraciones sobre el desfinanciamiento del cine, el teatro y los libros marcaron el tono político de la presentación de la miniserie Mis muertos tristes.

Aprobada por Stephen King: el maestro del terror recomendó la serie basada en relatos de Mariana Enriquez

El estreno de la serie basada en cuentos de Mariana Enriquez, dirigida por Pablo Larraín y elogiada por Stephen King, se convirtió en escenario de un fuerte pronunciamiento político. En conferencia de prensa, la actriz y directora argentina expresó que el sector audiovisual argentino enfrenta una situación crítica ante la falta de respaldo estatal. “La situación en Argentina hoy se resume en una palabra: pésima” , expresó.

“ Dependemos de las plataformas totalmente , porque ni siquiera se puede gestionar este tipo de coproducciones”, advirtió Fonzi a la vez que destacó el debilitamiento del INCAA dejó a la industria audiovisual argentina sin capacidad de concretar proyectos con financiamiento externo.

Según explicó, las plataformas pasaron a ocupar un rol central para sostener nuevas producciones, pero el contexto local impide tender puentes con otros países. La actriz, que venía de participar en el Festival de Santander, destacó el valor de esos espacios de encuentro donde se celebran el cine y las alianzas, aunque reconoció que hoy “ Argentina está incapacitada de propiciar la otra orilla del puente” , lo que complica la posibilidad de generar vínculos de trabajo y coproducciones internacionales.

En ese sentido, la actriz apuntó directamente contra las políticas del gobierno libertario que frenaron el financiamiento de películas y cortaron los puentes con fondos y productores internacionales. Recordó que antes se lograban coproducciones gracias al respaldo del organismo estatal, lo que permitía filmar desde proyectos pequeños hasta producciones de gran escala. “Eso ya no es posible”, advirtió, y señaló que el desmantelamiento del Instituto implica un daño mayor : la pérdida de vínculos estratégicos que sostenían la industria cultural argentina en el escenario global.

Por último, la integrante del elenco de Mis Muertos Tristes sostuvo: “Gente desalmada gobernando pretende matar lo poco de alma que queda”.

Stephen King recomendó la serie basada en los cuentos de Mariana Enríquez

La serie Mis muertos tristes, basada en relatos de la autora argentina Mariana Enriquez, se estrena el 24 de septiembre en Netflix y ya cuenta con la recomendación del maestro del terror Stephen King. El escritor estadounidense elogió públicamente el proyecto dirigido por el chileno Pablo Larraín y protagonizado por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez. Con cuatro episodios, la producción llega con el aval de King, quien destacó la idea en sus redes sociales y sumó expectativa al lanzamiento.

"Idea genial! ¿Y si alguien que podía escuchar (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y se descompusiera? ¿Y después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?", posteó el novelista sobre la trama que ya genera ansiedad en los fanáticos del terror.

Con cuatro episodios, la producción combina la mirada cinematográfica del realizador con la narrativa perturbadora de la autora argentina.

El elenco principal reúne a figuras reconocidas como Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner, junto a la joven Carolina Sánchez Álvarez y el actor Carlos Portaluppi. La miniserie de cuatro episodios debutará en Netflix tras su estreno mundial en la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.