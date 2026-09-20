20 de septiembre de 2026 Inicio
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El oficialismo minimiza el enojo de Patricia Bullrich, pero reconoce: "No es lo mejor salir y decirlo en los medios"

El diputado nacional libertario, Santiago Santurio, intentó bajar la tensión con la jefa de bloque en el Senado, quien criticó al Gobierno por no haberle informado sobre recortes en Discapacidad en el Presupuesto 2027. "No es la forma que más me gusta", sostuvo.

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Patricia Bullrich y nuevo cruce con el Gobierno. 

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Santilli evitó polemizar con Patricia Bullrich. 
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“Los políticos son personas humanas, algunas son peores, otras mejores. La verdad es que esto es una cuestión de sentarnos a hablar las cosas, ver cuál es la solución para el tema de la discapacidad y punto. A veces sí, no es lo mejor salir y decirlo en los medios; la verdad no es la forma que más me gusta, pero no es nada grave", sostuvo el diputado nacional libertario, Santiago Santurio, en una entrevista con Radio Splendid.

Respeto a la problema expuesto por la exministra de Seguridad sobre los recortes no anunciados, el legislador cree que "vamos a llegar a un punto". En este sentido, ejemplificó al preguntarse: "¿A quién no le gustaría que las jubilaciones sean más altas, que haya mejores salarios, que todo aumente? Lo que pasa es que uno tiene la restricción de la realidad. Lo que tiene de virtuoso la discusión de la Ley de Presupuesto es que cuando uno dice: 'Bueno, aumentemos la partida para tal sector", uno tiene que decir: "Bueno, ¿de dónde sacamos esa partida?'".

Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza.

Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza.

“Esa es la discusión más racional, porque aumentar partidas y gastos sin saber cómo se van a financiar es lo que nos trajo graves problemas en la Argentina. Entonces, yo confío en que, siendo una prioridad el tema de discapacidad, se va a encontrar algún camino para mejorar la situación que tienen hoy las personas con discapacidad sin tocar los puntos más sensibles del Presupuesto, como es el equilibrio fiscal”, agregó.

Diego Santilli, sobre Patricia Bullrich: "Los temas nuestros los hablamos el martes"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió el pasado sábado a la discusión al interior de La Libertad Avanza con Patricia Bullrich y si bien también intentó poner paños fríos a lo ocurrido aclaró que "los temas nuestros los hablamos el martes", en referencia a los encuentros de la mesa política en Casa Rosada.

Las palabras del funcionario nacional con la prensa se dieron por casualidad en la puerta del sanatorio Mater Dei, donde se encuentra internada Mirtha Legrand, y Santilli había ido a comprar algunos productos a una farmacia cercana.

“Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes. En esa mesa hablamos de los temas. Algunos con más profundidad otros con profundidad, pero no total. Patricia se tuvo que ir antes también el martes", explicó en un primer momento Santilli.

A posterior, en clave deportiva y entre risas, el jefe de Gabinete remarcó que las cosas en el Gobierno se hablan al interior y en el contexto de la mesa política: "Es como en el fútbol, en el vestuario hablamos los temas".

Ante la consulta si los dichos de las exministra de Seguridad podrían modificar el caminar legislativo oficialista Santilli fue determinante al detallar: "Nosotros venimos trabajando en dos frentes. Uno que es la ley que se trata en Diputados y ahí con Martín Menem y el equipo de Salud se está haciendo un trabajo y estamos aproximándonos a una definición. A partir de ellos vendrán las respuestas”.

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