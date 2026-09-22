Coti Romero confesó sus particulares prácticas para descubrir infidelidades en los celulares de sus parejas La mediática rompió el silencio en un programa de streaming para exponer las técnicas obsesivas que aplicaba a la hora de revisar teléfonos ajenos. Agregar C5N en









La ex Gran Hermano comentó una de sus ideas para descubrir infieles. Redes Sociales

La ex participante de Gran Hermano Coti Romero volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar al aire los insólitos métodos que utilizaba para controlar a sus parejas. Durante su participación en la mesa de streaming de Luzu TV, no tuvo filtros al repasar su costado más obsesivo en los vínculos sentimentales y lanzó una advertencia frente a sus compañeros de equipo: “El hacker me tiene que tener miedo a mí, ¿sabés las cosas que sé?”.

Sin rodeos, la mediática explicó el paso a paso para acceder a la intimidad de los teléfonos ajenos sin contar con la clave de acceso. “Revisé teléfonos y encontré infidelidades. Les pido el celular. Si no me lo da, se lo saco cuando se vaya a dormir. ¿Sabés qué hacer? Con la boca como largar aire y ahí se ve dónde están los dedos”, detalló sobre el truco táctil que utilizaba para descifrar los patrones de bloqueo.

@cotyrommero En esa misma línea, la correntina expuso las herramientas digitales que usaba para rastrear las interacciones virtuales de sus parejas. Según reveló la influencer, utilizaba plataformas específicas como Dolphin Radar para fiscalizar a quiénes empezaban a seguir en las redes: “Y si pagás te aparece más información. No hace falta que sea mi novio para que me salte algo”, aseguró sobre el rastreo de actividad en plataformas.

Aunque sostuvo que esa etapa tóxica ya forma parte del pasado y exclamó entre risas “me recuperé, ya estoy recuperadísima”, la joven mantuvo una postura intransigente respecto a los límites dentro de una relación. De manera tajante, cuestionó la función de "mejores amigos" en las redes sociales y sentenció que no concibe la existencia de amistades cruzadas cuando se está en un noviazgo.

La sesión de fotos de Coti Romero que impactó a sus seguidores La ex participante de Gran Hermano volvió a encender las redes sociales tras compartir el resultado de un jugoso shooting en blanco y negro. Fiel a su perfil audaz, Coti Romero prescindió de la parte superior y posó en topless frente a la cámara, luciendo únicamente un pantalón deportivo holgado de tiro bajo que combinó con accesorios plateados, anteojos y un peinado recogido.

La jugada publicación no tardó en cosechar miles de interacciones y mensajes de admiración por parte de sus fanáticos, quienes celebraron la frescura del material con elogios como “Hot”, “Hermosa” y “Pero por favor”. Esta comentada producción de fotos llegó pocas semanas después de que la propia influencer confirmara públicamente que se había sometido a una operación de aumento mamario. De esta manera, la correntina sigue marcando tendencia en el mundo virtual con sus elecciones estéticas. Ya a comienzos de agosto, la joven mediática había sorprendido a su comunidad con una serie de postales en lencería para exhibir los cambios de la intervención quirúrgica, reconfirmando su estatus como una de las figuras más influyentes de la escena mediática local.