Gladys La Bomba Tucumana evalúa cerrar su local de empanadas: "Yo invertí, confié y me fue para la m..."

La cantante aseguró que puso "toda la ilusión" y todos sus ahorros en el comercio porque Javier Milei había prometido "igualar" el peso con el dólar. "No pasó nada de eso", lamentó la artista.

La cantante Gladys La Bomba Tucumana aseguró que está evaluando cerrar el local de empanadas que abrió en la Ciudad de Buenos Aires porque la "superan los impuestos" y le reclamó al Gobierno compromisos de campaña pendientes porque abrió el comercio con "toda la ilusión" y todos sus ahorros motivada por las promesas realizadas por Javier Milei en 2023.

"Yo quise llevar un pedazo de mi provincia a Buenos Aires y puse con toda la ilusión y con todos mis ahorros... Como venía un gobierno que decía 'Bueno, va a ser todo divino, el dólar vamos a igualar el peso y la motosierra y no sé cuánto ' y no pasó nada de eso. Yo invertí, confié y me fue para la mierda ", lamentó la artista este domingo en TN.

Ante la insistencia de los periodistas con la reducción de subsidios y el cambio de hábitos de consumo, Gladys remarcó: "No soy yo, somos montones de negocios de diferentes rubros que han cerrado y no, no es mentira, es verdad".

"También es una manera de que venga más pobreza porque la gente se queda sin trabajo y no hay donde trabajen. Entonces, como algo raro, hay que acomodar algo que tendría que saberlo a quién quién conduce el país ", advirtió la compositora de cumbia y música tropical.

Gladys consideró que "habría que ponerse la camiseta y trabajar" y aclaró: "Nadie está en contra de nadie porque yo como Argentina no deseo que le vaya mal a mi país y a la gente que conduce mi país ".

La preocupación de Gladys La Bomba Tucumana por la realidad económica

La artista definió que "está todo mal, que la gente está triste, no tiene para comer" y negó que se trate de "algo armado" ya que, por sus orígenes humildes, se le acercan distintas personas a contarle "que no tienen vivienda propia, que tienen que pagar alquiler, que son hay personas mayores que ya ven su vida acabándose de una manera muy triste, muy lamentable".

"Con mi trabajo pago todas las cosas para que mi madre pueda estar atendida porque si dependiera del PAMI... Le sacaron remedios, parece re injusto todo eso y hablo desde mi realidad y desde la realidad de la mayoría de los argentinos. Hay gente que no quiere ver lo que es verdad, a mi voz no la va a callar nadie", apuntó Gladys.

Gladys la Bomba Tucumana le tiró a diputadas de LLA



"A Virginia Gallardo le escuché hablar dos palabras y SE ENTERRÓ ella sola"



"Lilia Lemoine...IMPRESENTABLE, y se lo digo face to face.."



"Hay que tener un poco de cariño y de empatía con las personas, con la gente mayor… pic.twitter.com/aCdBP1O5k1 — (@Pampa139) September 13, 2026

La artista también señaló que hay gente "tan mala" que cuando "no pensás como ellos y decís 'esto no es como ustedes están diciendo', te salen a dar una cátedra". "Hasta las mismas diputadas de las que hablé y sostengo que son impresentables", sentenció en referencia a su paso por La noche de Mirtha donde criticó a las legisladoras libertarias Lilia Lemoine y Virginia Gallardo.