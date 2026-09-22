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Denisse González se quebró al hablar de su internación y reveló cómo atraviesa su recuperación: "Me hace mal verme así"

La ex Gran Hermano estuvo en el programa de la One y se emocionó al ver uno de los videos que grabó mientras se encontraba internada.

Denisse González estuvo con Moria Casán y se emocionó al hablar sobre su salud.

Denisse González estuvo con Moria Casán y se emocionó al hablar sobre su salud.

Denisse González estuvo como invitada en La Mañana con Moria, donde dio detalles sobre el problema de salud que atravesó. Durante la entrevista, reveló cuál fue su diagnóstico y contó en primera persona cómo vivió el proceso que le cambió la vida.

La ex hermanita brindó precisiones sobre su estado de salud.
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Denisse González reveló cuál es su enfermedad tras ser internada dos veces

En diálogo con La One, la joven relató que padece una enfermedad muy poco conocida. “Es una enfermedad muy particular, pero por lo que tengo entendido le pasa a muchas personas. Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática, en mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó”, explicó.

La patología consiste en una bajada extrema de plaquetas, lo que deriva en riesgo de hemorragias internas, incluso frente a golpes o lesiones mínimas. "Ni siquiera podía lavarme los dientes, por miedo al sangrado", aseveró.

Denisse mostró su internación en Instagram.

Denisse mostró su internación en Instagram.

En este sentido, detalló: “Las plaquetas son las que, cuando vos te cortás, automáticamente se juntan en tu cuerpo y hacen de taponcito para controlar las hemorragias. Las personas normales tienen entre 150 mil a 450 mil plaquetas. Yo llegué a tener mil”. Y continuó, “¿Qué pasa con esto? Al mínimo contacto o mismo los pequeños vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo que constantemente se van rompiendo mi cuerpo no lo puede controlar entonces yo corría riesgo de tener una hemorragia interna".

La emoción de Denisse al hablar de su salud

Tras ver en vivo uno de los videos que compartió mientras estaba en el hospital, Denisse se emocionó. “Hace un mes, en esta misma fecha, estaba internada. Es muy loco cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar. Hoy por hoy estoy estable, pero estoy muy sensible”, dijo con la voz entrecortada.

Me hace mal verme así. Yo no soy una enferma. Sé que tengo una enfermedad, pero no soy la enfermedad. Está todo bien”, explicó frente al panel de Casán.

En ese contexto, la ex participante de Gran Hermano, remarcó la importancia de no rendirse ante la enfermedad: “Me estoy amigando con esto. Hay veces que no sabés qué te va a pasar. No sé si me voy a curar, si voy a tener que medicarme toda la vida o si mañana me curo. El cuerpo humano es muy extraño, hay que saber entenderlo y aprovechar la vida”.

El rol de su pareja Bautista Mascia

La influencer también profundizó en lo mucho que significó para ella la presencia de su novio, a quien conoció dentro de la casa de Gran Hermano, y se emocionó al hablar de su relación. "Es un hombre con todas las letras y fue mi felicidad, mi rayito de luz ahí en esa clínica internada. Por supuesto que se asustó, pero él siempre decía que yo estaba un día más cerca de la curación”

Bautista y Denisse.

Bautista y Denisse.

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