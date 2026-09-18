En plena interna, Patricia Bullrich le envió un irónico mensaje a Javier Milei con un tema de Lali Espósito Después de mostrar su descontento con la presentación del Presupuesto 2027, la titular del bloque libertario en el Senado compartió un video que llamó la atención al utilizar una canción de la artista argentina que fue atacada en redes por el Presidente. Por Agregar C5N en









Captura video mejorada con IA.

"Nunca fui lo que querían de mí y no me importa", dice la canción de Lali Espósito que cantó Patricia Bullrich en un video que compartió y le envió un irónico mensaje a Javier Milei en plena interna. Después de mostrar su descontento con la presentación del Presupuesto 2027, la titular del bloque libertario en el Senado mostró cómo trabaja en su despacho y musicaliza con una artista argentina que fue fue atacada en redes por el Presidente.

Mediante un polémico posteo de X, Bullrich compartió un video con la leyenda de "Sé que todos los "peros" tienen un "porqué"" y en el clip se ve cómo busca en internet el tema "No me importa" de Lali Espósito, al mismo tiempo que realiza diferentes tareas como firmar un documento y que una colaboradora le trae un café.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026 La elección de la canción llamó la atención a sus seguidores, ya que Lali Espósito lleva más de dos años siendo foco de los ataques tanto del presidente Javier Milei como su ejército libertario en internet. Donde en reitaradas veces el mandatario la llamó "Ladri Depósito".

El mensaje de Bullrich llega en un momento en que la interna dentro del partido libertario está cada vez más caliente, después de que tanto ella como Martín y Eduardo “Lule” Menem, los delegados de Karina Milei en el parlamento, se enteraron junto al resto sobre las modificaciones que Luis Caputo y Carlos Guberman introdujeron en el Presupuesto 2027.

"No quiero que me traten como tonta": Patricia Bullrich redobló la apuesta contra el Gobierno La senadora y presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, cruzó al Gobierno por los cambios aplicados en el Presupuesto 2027 en el área de Discapacidad, algo de lo que ni ella ni Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, estaban enterados, a pesar de participar todas las semanas en las reuniones de la Mesa Política en Casa Rosada, donde se repasa la agenda legislativa.