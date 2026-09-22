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Denisse González reveló cuál es su enfermedad tras ser internada dos veces

Un chequeo de rutina desató una pesadilla para la ex figura del reality. Cómo está ahora.

La ex hermanita brindó precisiones sobre su estado de salud.

La ex hermanita brindó precisiones sobre su estado de salud.

Captura Telefe

La exparticipante de Gran Hermano Denisse González atravesó semanas de gran incertidumbre tras ser internada en dos oportunidades por su salud. En un principio, la joven optó por utilizar sus redes para concientizar, sin ponerle un nombre específico a su sorpresivo padecimiento.

Denisse González estuvo con Moria Casán y se emocionó al hablar sobre su salud.
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Sin embargo, durante una reciente visita al programa de televisión de Moria Casán, la mediática decidió romper el silencio y detallar su duro presente. “Fui a hacerme un chequeo de rutina y terminé internada”, confesó sobre el inicio de esta alarmante pesadilla.

Un mes después de su última internación, reconoció lo difícil del proceso médico y se mostró sumamente vulnerable ante las cámaras. “Estoy muy sensible. Me hace mal verme así. Yo sé que tengo una enfermedad, pero yo no soy la enfermedad”, sostuvo ante la conductora en La Mañana con Moria (El Trece).

Durante esos duros días en la clínica, remarcó el incondicional apoyo de su pareja, Bautista Mascia, a quien conoció en el famoso reality. “Es un hombre con todas las letras y fue mi felicidad, mi rayito de luz ahí en esa clínica internada”, destacó con profunda emoción.

Además, valoró profundamente la vital importancia de los afectos en momentos tan críticos. “Vos tenés que cuidarlos, porque el día de mañana cuando te pasa algo, esas personas son muy necesarias. Que vengan, que te charlen, te da vitalidad”, concluyó sobre sus vínculos.

Bautista y Denisse.

Bautista y Denisse.

El diagnóstico médico de Denisse González

Al revelar públicamente su patología, Denisse explicó: “Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática. En mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó”. Según detalló, su cuerpo no logra juntar las plaquetas adecuadamente para evitar posibles hemorragias.

La situación clínica que enfrentó llegó a un punto verdaderamente crítico y de máximo riesgo para su vida. “Llegué a tener mil plaquetas. Al mínimo contacto mi cuerpo no lo puede controlar, entonces corría riesgo de tener una hemorragia interna”, detalló, afirmando que no podía ni lavarse los dientes.

El médico Guillermo Capuya precisó en el programa que este severo cuadro inmune suele tratarse con líneas terapéuticas como corticoides o inmunoglobulina. Además, el profesional de la salud aclaró que, si el bazo destruye las plaquetas del paciente, se evalúa realizar una esplenectomía de urgencia.

Sobre su evolución actual, la influencer aseguró que, luego de probar cuatro tratamientos distintos, parece haber dado con el indicado. “Aparentemente están funcionando. De acá salgo y me voy al laboratorio, así que vamos a ver cómo van esas plaquetas”, relató mostrando cierta esperanza.

A modo de cierre, la joven dejó una sentida reflexión sobre la constante incertidumbre de su grave afección autoinmune. “No sé si me voy a curar o si me voy a tener que medicar toda la vida. El cuerpo humano es extraño, hay que aprovechar la vida y ser felices”, concluyó.

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