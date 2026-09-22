El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad El ex presidente del IOMA durante el macrismo fue designado esta tarde por Mario Lugones. Llega en reemplazo de Alejandro Vilches, quien presentó su renuncia en medio de la crisis interna que generó la presentación del Presupuesto 2027 y los recortes en el área. Por Tatiana Scorciapino Agregar C5N en









Pablo Di Liscia es el nuevo funcionario.

Tras la salida de Alejandro Vilches, el gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad. Los cambios se dan en medio de las tensiones internas que se generaron en el oficialismo por las modificaciones que se dispusieron en el Presupuesto 2027.

Desde el oficialismo aseguraron que con este cambio de gestión el nuevo secretario tendrá como prioridad “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos.” Además, afirmaron que continuará con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, identificando irregularidades y detectando aquellas que hayan sido otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Entre 2017 y 2019, Di Liscia fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, una organización de salud con más de 2,2 millones de afiliados. Previamente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado.

La salida de Vilches se concretó este lunes por la tarde, aunque desde la semana pasada los rumores de posibles cambios en el área que intensificaron luego de que desde el entorno de Patricia Bullrich hicieran saber que las autoridades de la ex ANDIS estuvieron presentes en todas las reuniones que se concretaron con los aliados para avanzar en un proyecto en común. Incluso, hace tres semanas, el saliente secretario se presentó en la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados donde expuso sobre el proceso de “normalización” de la cartera e hizo un repaso de las políticas que puso en marcha desde su llegada a la gestión en agosto de 2025.

El ahora ex secretario tuvo una reunión mano a mano con Mario Lugones en las oficinas del Ministerio de Salud cerca del mediodía de ayer, donde le hizo saber que no planeaba seguir en sus funciones. El ministro le pidió que enviase su renuncia a través del sistema de Gestión Documental Electrónica, aunque solicitó que no hiciera trascender la noticia hasta tener un reemplazo. Sin embargo, el documento oficial se filtró durante las primeras horas de la tarde y en el mismo se advierte que el motivo de la renuncia es por “razones estrictamente personales”.