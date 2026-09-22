Luis Miguel tendrá una nueva gira en 2027: ¿se presentará en Argentina?

Un anuncio del cantante mexicano desató furor mundial, lo que dejó a millones de fanáticos con la duda sobre qué países visitará.

El aclamado cantante mexicano Luis Miguel sorprendió a todos sus fieles seguidores al anunciar oficialmente su inminente regreso a los escenarios. A través de sus perfiles sociales, publicó el breve pero contundente mensaje "Tour 2027" , desatando furor internacional.

Con esta declaración virtual que ilusionó al mundo entero, el artista confirma que retoma sus exitosas presentaciones en vivo. Tras el desgaste de sus últimos shows, vuelve al ruedo luego de concluir su anterior ciclo en diciembre de 2024.

La gran incógnita actual de sus miles de admiradores es si este flamante itinerario incluirá nuevamente a la Argentina. Por el momento, su equipo no brindó fechas oficiales ni anunció los recintos o países que visitará próximamente.

Cabe recordar que el vínculo con nuestro país es inmenso, ya que su última gira comenzó en Buenos Aires en 2023 . Además, aquel maratónico recorrido cerró a lo grande con una presentación inolvidable en el Campo Argentino de Polo .

Los fervientes fanáticos locales mantienen intacta la ilusión de disfrutar nuevamente de su prodigiosa voz en tierras sudamericanas. Solo resta esperar los próximos comunicados oficiales de su productora para conocer el calendario definitivo de esta nueva aventura.

Luis Miguel habló sobre su cambio físico

Tras bajar más de 20 kilos a sus 56 años, el artista reveló su estricto método para lograr transformarse. "Hice ayunos intermitentes de 36 horas", confesó sin tapujos sobre la drástica técnica alimentaria que debió aplicar. Así logró lucir una figura totalmente renovada sobre los escenarios, dejando asombrados a todos sus seguidores alrededor del mundo.

A pesar del evidente éxito personal con esta dura rutina, el propio cantante prefirió lanzar una firme advertencia pública. "Esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo", sentenció de manera muy contundente. De esta forma, el músico buscó concientizar a sus fans sobre los severos riesgos físicos que esto involucra.

Por su parte, Alessandra Zurek, empresaria cercana al mexicano, aportó su valioso testimonio sobre los menús específicos del vocalista. Ella detalló que comía platos muy equilibrados, siempre elaborados con porciones ricas en vegetales y abundantes en proteínas. De este modo, aseguró que el intérprete lograba nutrirse adecuadamente sin llegar a caer en restricciones absolutamente excesivas.

A la par de estos fuertes ayunos, el ídolo incorporó rutinas innegociables de estricta actividad física todos los días. Esta decisión le permitió recuperar resistencia aeróbica y brindar exitosamente 194 conciertos masivos ante tres millones de espectadores. Dichas presentaciones ayudaron también a desmentir rotundamente aquellas peligrosas versiones sobre su supuesta y secreta intervención cardíaca.

A pesar de los impactantes resultados a la vista de todos, los expertos en nutrición marcan ciertos límites profesionales. Estos especialistas enfatizan médicamente que pasar un día y medio sin ingerir comida conlleva serios riesgos para el organismo. Por ello, remarcan la necesidad ineludible de encarar estos descensos de peso únicamente bajo la supervisión de un doctor.